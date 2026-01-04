হোম > জীবনধারা > জেনে নিন

আজকের রাশিফল: স্বামী-স্ত্রীর মারাত্মক মিলমিশ থাকবে, ক্রাশ ভাইয়া বা আপু ডাকতে পারে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেষ

আজ আপনার পকেটে টান পড়ার প্রবল যোগ। অফিসে বসের মুড থাকবে খিটখিটে, তাই ভুলেও ইনক্রিমেন্টের কথা তুলবেন না। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে রেস্টুরেন্টে বিল দিতে গিয়ে নিজের কিডনি বিক্রির চিন্তা করবেন না। সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন, না হলে মাসের শেষে মুড়ি খেয়ে কাটাতে হবে। কোনো বন্ধু আজ জীবনে বড় পরিবর্তন আনবে—হয়তো আপনার সব টাকা ধার নিয়ে সে উধাও হয়ে যাবে! সঙ্গীর সঙ্গে অযথা তর্কে যাবেন না। তিনি আজ ‘আইসক্রিম খাব’ বললে সরাসরি ‘না’ বলার সাহস দেখাবেন না, যদি না আপনি শান্তিতে ঘুমাতে চান। রাস্তায় হাঁটার সময় ফোনের দিকে চেয়ে থাকবেন না, ম্যানহোলে পড়ার আশঙ্কা আছে।

বৃষ

আজ ব্যবসায় সাফল্যের মুখ দেখবেন, তবে আইনি জটিলতা থেকে সাবধান। অফিসের মিটিংয়ে এমন ভাব করুন যেন সব বোঝেন, যদিও মাথায় কিছুই ঢুকছে না। অবিবাহিতদের বিয়ের কথায় বাধা আসতে পারে—হয়তো হবু শ্বশুরমশাই আপনার ইনকাম সার্টিফিকেট দেখে মূর্ছা যাবেন। ধৈর্য ধরুন, প্রিয় মানুষের কাছ থেকে গিফট পেতে পারেন, যদিও সেটা স্রেফ একটা কমদামি রুমালও হতে পারে। আজ আপনার হজমশক্তি বেশ ভালো থাকবে, তবে ‘ফ্রি’ পেয়ে অন্যের বাড়ির দাওয়াতে বেশি খেয়ে ফেলবেন না।

মিথুন

আজ মাথায় আইডিয়ার খই ফুটবে। বুদ্ধির জোরে কর্মক্ষেত্রে বাজিমাত করবেন। সহকর্মীরা আপনার বুদ্ধিতে হিংসা করবে, তাই নিজের পাসওয়ার্ড বা গোপন আইডিয়া শেয়ার করবেন না। বিদেশের কোনো সূত্র থেকে টাকা আসতে পারে, স্প্যাম মেইল চেক করুন—হয়তো কোনো নাইজেরিয়ান রাজপুত্র আপনার জন্য কোটি টাকা রেখে গেছে! প্রেমিক বা প্রেমিকার কাছে প্রচুর ভালোবাসা পাবেন, তবে সাবধান—বেশি আহ্লাদে আটখানা হয়ে আবার ফোনের আনলক প্যাটার্ন শিখিয়ে দেবেন না যেন! মানসিক চাপ কমাতে হাসির সিনেমা দেখুন।

কর্কট

কর্মক্ষেত্রে আজ অলসতা চরমে থাকবে। কাজ ফাঁকি দিয়ে ইউটিউব দেখার সময় বসের নজর থেকে সাবধানে থাকুন। জমানো টাকা খরচ হওয়ার যোগ আছে—হয়তো অপ্রয়োজনীয় কোনো গ্যাজেট কিনে পস্তাবেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আজ মারাত্মক মিলমিশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এই শান্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করছে আপনি ডিনার শেষে রান্নাঘরের বাসনগুলো মাজছেন কি না, তার ওপর। পুরোনো কোনো হাঁটু বা কোমরের ব্যথা মাথাচাড়া দিতে পারে। বেশি করে পানি আর কম করে বাইরের ফুচকা খান।

সিংহ

আজ সিংহদের দিনটি মন্দ নয়, তবে পকেটটা একটু হালকা হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো কাজ শুরু করার আগে গিন্নির সঙ্গে পরামর্শ করুন। কারণ, আজ আপনার বুদ্ধির চেয়ে তাঁর ভাগ্য বেশি কাজ করবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে—দেয়ালে কান পেতে অন্যের বাড়ির অশান্তি শোনা বন্ধ করুন! যারা সিঙ্গেল আছেন, তাঁদের আজ ক্রাশের কাছ থেকে ‘ভাইয়া/আপু’ শোনার প্রবল ঝুঁকি রয়েছে। বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটাবেন না। চুল পড়ার চিন্তায় নতুন করে চুল হারাবেন না।

কন্যা

পুরোনো পড়ে থাকা কাজ শুরু করতে পারেন। তবে পথে বাধা আসবে প্রচুর—হয়তো কাজ শুরু করতেই ল্যাপটপটা আপডেট নিতে শুরু করবে বা ঠিক সেই মুহূর্তেই কারেন্ট চলে যাবে। সরকারি কাজে দৌড়ঝাঁপ বাড়তে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে আজ খুব বুঝেশুনে কথা বলুন। একটা কথা থেকে দশটা কথা বের হতে পারে। মৌনতাই আজ আপনার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। ত্বকের যত্ন নিন। আয়নায় নিজেকে দেখে যেন আয়না ভয় পেয়ে ফেটে না যায়!

তুলা

উচ্চশিক্ষার দারুণ সুযোগ আসতে পারে। ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার কোনো এমএলএম বা স্ক্যামে পা দেবেন না। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে—হয়তো সে পুরোনো ধারের টাকা ফেরত দিতে আসবে (আশায় মরে চাষা!)। আজ আপনার রোমান্টিক মুড থাকবে তুঙ্গে। কিন্তু মনে রাখবেন, কবিতায় পেট ভরে না, তাই ডেটিংয়ে যাওয়ার আগে মানিব্যাগটা চেক করে নিন। শরীর ফিট রাখতে একটু হাঁটাহাঁটি করুন, বিছানায় ১০ ঘণ্টা গড়াগড়ি খাওয়া কোনো ব্যায়াম নয়।

বৃশ্চিক

আজ আপনার নেটওয়ার্কিং জম্পেশ হবে। চারদিকে শুধু বন্ধু আর বন্ধু! তবে সৌভাগ্যের আশায় লটারি কাটতে যাবেন না, ওটা স্রেফ পকেট কাটার ফন্দি। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হতে পারে, তবে তা যেন অহংকারে রূপ না নেয়। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটান, সম্পর্কে রোমান্স বাড়বে। তবে বেশি মাখোমাখো হতে গিয়ে অফিসের জরুরি মেইল বা কাজের কথা একদম ভুলে যাবেন না। আজ চোখের ওপর চাপ বেশি পড়বে, তাই ফোনটা একটু দূরে রাখুন।

ধনু

ব্যবসা তরতরিয়ে এগোবে, কিন্তু কোনো বন্ধুর কূটকচাল থেকে সাবধান। কেউ হয়তো আপনাকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের নাম করে ‘হরিদাস পালের’ অদ্ভুত কোনো স্কিম বোঝাতে পারে। বিকেলে খাটনি বাড়বে, তবে ফল পাবেন মিষ্টি। স্ত্রীর কাছে বা বাড়িতে বড়দের কাছে বকুনি খাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। পাল্টাপাল্টি যুক্তি না দিয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করুন, এটাই বাঙালি মধ্যবিত্তের চিরাচরিত সংসার ধর্ম। মিষ্টিজাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকুন, পিঁপড়ারা আপনার দিকে নজর রাখছে।

মকর

আজ নির্ধারিত সময়ের আগেই সব কাজ শেষ করে ফেলবেন। কর্মক্ষেত্রে গুরুজনদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। বস আপনার প্রতি সদয় থাকতে পারেন, এই সুযোগে একদিনের ছুটির অ্যাপ্লিকেশনটা জমা দিয়ে দিন। বিবাহিত জীবন হবে মধুময়—যেন আপনি চিনি আর জীবনসঙ্গিনী পিঁপড়া! তবে মাঝেমধ্যে হুল ফুটলে রাগ করবেন না। সিঙ্গেলদের জন্য দিনটি পানসে। মাথা গরম করবেন না, এসিতে বসে একটু জিরিয়ে নিন।

কুম্ভ

আজ লেনদেনে খুব সাবধান। কাউকে টাকা ধার দিলে সেটা ফেরত পাওয়া আর অমাবস্যার চাঁদ দেখা একই কথা। অফিসে আপনার বিরুদ্ধে কেউ চক্রান্ত করতে পারে, কিন্তু আপনার ‘ডোন্ট কেয়ার’ ভাব তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেবে। নতুন প্রেমের হাতছানি থাকতে পারে, তবে প্রোফাইল পিকচার দেখে প্রেমে পড়ার আগে ভিডিও কল করে ভেরিফাই করে নিন। মেকআপ আর ফিল্টার আজ আপনাকে ধোঁকা দিতে পারে। দাঁতের ব্যথা বা মুখের ভেতরে ঘা হওয়ার আশঙ্কা। বেশি ঝাল খাওয়া বন্ধ করুন।

মীন

আজ কোনো বান্ধবীর সাহায্যে আপনার বড় কোনো উপকার হতে পারে। ব্যবসায় স্ত্রীর সহযোগিতা আপনাকে শিখরে নিয়ে যাবে। পরিবারে নতুন দায়িত্ব বাড়তে পারে—হয়তো আজ সারা সপ্তাহের বাজার করা বা পুরো ঘর ঝাড়ু দেওয়ার দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে আসবে! আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। ইমোশনাল হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো দুঃখের স্ট্যাটাস দেবেন না, মানুষ আপনার দুঃখ দেখে সহানুভূতি নয় বরং স্ক্রিনশট নিয়ে মজা করবে। পর্যাপ্ত ঘুম প্রয়োজন। রাত জেগে রিলস দেখা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

