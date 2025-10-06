উৎসবের পর ত্বক ও চুলের ক্ষতি সারাতে

উৎসবে অতিরিক্ত মেকআপ করার ফলে ত্বক শুষ্ক হয়। তা ছাড়া দীর্ঘ সময় ত্বকে মেকআপ থাকায় রোমকূপও বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি যাঁদের ত্বকে ব্রণ সচরাচর দেখা যায় না, উৎসবের পর তাঁদের ত্বকেও আচমকা ব্রণ হতে শুরু করে। এ তো গেল ত্বকের কথা। চুলে অতিরিক্ত স্প্রে, হিট ও স্টাইলিং টুল ব্যবহার করার ফলে এর প্রাকৃতিক আর্দ্রতাও কমে যায়। এদিকে ছুটি কাটিয়ে কর্মক্ষেত্রে ফিরে নিজেকে সুন্দর ও প্রেজেন্টেবল দেখানোটাও তো জরুরি। তাই উৎসবের পর আপাদমস্তক যত্ন নেওয়া বাড়িয়ে দিতে হবে।
কাজের চাপ ও ত্বকের যত্ন
ছুটির পর অফিস শুরু করার প্রথম কিছুদিন তো একটু বাড়তি ধকল যাবেই। এর ফাঁকেই নিজের ত্বক ও চুলের যত্ন নিতে হবে। টানা কয়েক দিন ভারী মেকআপের পর ত্বককে ডিপ ক্লিন বা গভীর থেকে পরিষ্কার করা দরকার। এ জন্য বাড়িতেই ক্লিনজিং, টোনিং, ময়শ্চারাইজিং—বেসিক এই সিটিএম রুটিন দিনে অন্তত তিনবার নিয়ম করে অনুসরণ করা উচিত।
ত্বকের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত সারিয়ে তুলতে ব্যবহার করতে পারেন মধু ও গোলাপজলের মতো উপকরণ। একটি পাত্রে মধু ও গোলাপজল সমান অনুপাতে মিশিয়ে মুখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করুন। কয়েক মিনিট পর ঠান্ডা পানির ঝাপটায় মুখ ধুয়ে ফেলুন। মধু ত্বক হাইড্রেটেড রাখে। যাঁদের ব্রণের সমস্যা রয়েছে, তাঁরাও মুখে এই হানি প্যাক ব্যবহারে উপকার পাবেন। তবে অনেকের মধুতে অ্যালার্জি থাকে। তাই ব্যবহারের আগে প্যাচ টেস্ট করে নিন। আপনার ত্বক অতিরিক্ত তেলতেলে হলে টক দইয়ের সঙ্গে বেসন মিশিয়ে সামান্য মধু কিংবা গোলাপজল দিয়ে ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন। অতিরিক্ত মেকআপে অনেক সময় সংক্রমণ ও ছোপ ছোপ দাগ দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে টক দই দারুণ উপকারী। অন্যদিকে ত্বকের মরা কোষ দূর করতে বেসন খুব ভালো কাজে দেয়।
তরতাজা ভাব ফিরে পেতে
উৎসব শেষ। তবে অফিসে পরিপাটি হয়ে যেতে তো হবেই। ফলে হালকা মেকআপ করতেই হয়। তাই বাড়ি ফিরে যতই ক্লান্তি লাগুক, মেকআপ তুলতে ভুলবেন না। এ জন্য যেকোনো মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করতে পারেন, নয়তো মুখে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল লাগিয়ে ম্যাসাজ করেও মেকআপ তোলা যেতে পারে। তবে খেয়াল রাখবেন, তেল যেন কোল্ড প্রেসড হয়। যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, তাঁদের নারকেল তেল কিংবা অলিভ অয়েল ব্যবহারে পোরস ক্লগ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে শসা রস করে এর সঙ্গে গোলাপজল ও বেসন মিশিয়ে মুখে কয়েক মিনিট ম্যাসাজ করে মেকআপ তুলুন।
ত্বকের জেল্লা ফিরে পেতে স্প্রে বোতলে গোলাপজল ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। দিন শেষে বাড়ি ফিরে ত্বক পরিষ্কারের পর এটি মুখে স্প্রে করে তুলা দিয়ে ত্বকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। বেশ কয়েক দিন ব্যবহারের পর দেখবেন, আপনার ত্বকের জেল্লা বাড়ছে।
রুক্ষ চুলের সমাধান
উৎসবের দিনগুলোয় স্টাইলিংয়ের জন্য চুলে প্রচুর স্প্রে, জেল ও হিট ব্যবহার করা হয়। এর ফলে চুল রুক্ষ ও ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়। তাই বেশ কিছুদিন এগুলো থেকে দূরে থাকা ভালো। শ্যাম্পু, তেল, হেয়ার সেরাম ও চিরুনি ছাড়া চুলে আর কিছুই ব্যবহার করবেন না। তবে শ্যাম্পু করার পর পানিতে ভিনেগার মিশিয়ে চুল শেষবারের মতো ধুয়ে নিতে পারেন। এতে চুলে উজ্জ্বলতা আসবে। চাইলে সপ্তাহে এক দিন চুলে ভালোভাবে অয়েল ম্যাসাজ করে টক দই এবং ডিমের প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। এতে ধীরে ধীরে চুল ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে।
ভেতর থেকে সেরে উঠুন
এতক্ষণ তো বাহ্য়িকভাবে ক্ষয়ক্ষতি সারানোর কথা বলা হলো। এবার আসুন শরীরের অভ্যন্তর থেকে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে। ত্বক ও চুলের সমস্যা সমাধানে ডিটক্সিফিকেশন পদ্ধতি দারুণ কাজে দেয়। একটি কাচের বোতলে পানির মধ্য়ে শসা, পাতিলেবু ও আদা দিন। এ ছাড়া দিতে পারেন মেথি, পুদিনাপাতাও। মৌসুমি ফল দিয়েও ফ্রুট ইনফিউজড ওয়াটার বানাতে পারেন। এগুলোকে পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখে সারা দিন অল্প অল্প করে পান করুন। এতে শরীরও ডিটক্সিফাই হবে, ত্বক ও চুলে জেল্লা ফিরে আসবে। এ ছাড়া প্রচুর শাকসবজি, বিভিন্ন ফল, ভিটামিন এ, বি, ডিযুক্ত খাবার খান। হারানো রূপ ধীরে ধীরে ফিরে আসবে।
মন ভালো তো সব ভালো
গোসলের পানিতে ল্যাভেন্ডার, চন্দন, লেমনগ্রাস বা যেকোনো এসেনশিয়াল অয়েল কয়েক ফোঁটা দিন। এই পানিতে গোসল করুন। শরীর, মন কিংবা ত্বক—সবকিছু থেকে ক্লান্তি উধাও হয়ে যাবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: শোভন সাহা, কসমেটোলজিস্ট ও শোভন মেকওভারের স্বত্বাধিকারী