আটপৌরে লাল-সাদায় পূজার আনন্দসাজ

মডেল: বিথী শাড়ি: কুইন্স ক্লোজেট মেকআপ: বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার। ছবি: আজকের পত্রিকা

পূজার কোন দিন কী পোশাক পরা হবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা তো আগেই শুরু হয়ে গেছে। পূজায় যত রঙিন পোশাকই পরুন না কেন, লাল-সাদা জুটির আবেদনই আলাদা। উৎসবে একটু সাবেকি ধাঁচের সাজসজ্জা যাঁদের মনঃপূত, তাঁরা তো বটেই; যাঁরা নিত্যনতুন ট্রেন্ডে গা ভাসান, তাঁদেরও ‘না’ নেই চিরন্তন এই রঙের মেলবন্ধনে। চলতি বছরের ট্রেন্ডে কড়া মেকআপকে রাখা হয়েছে দাগের বাইরে। ন্য়ুড মেকআপে কী করে আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা যায়, তারই কসরত চলে আয়নার সামনে। পূজায় লাল-সাদা শাড়ির সঙ্গে তাই ন্য়ুড মেকআপকেই জুতসই বলে মনে করছেন রূপবিশেষজ্ঞরা।

শাড়িতে চিরন্তন

পূজায় দিনের বেলায় বের হলে সুতি বা হাফসিল্ক লাল-সাদা মিশেলের শাড়ি অনায়াসে গায়ে জড়িয়ে নেওয়া যায়। লাল পাড়ের শাড়ির জমিনে সোনালি সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারি করা রয়েছে, এমন শাড়িও বেছে নেওয়া যেতে পারে। শাড়িতে থাকতে পারে ছাপার কাজও। এখন অবশ্য তাঁতের শাড়ির ট্রেন্ড। তাই নারীরা প্রাধান্য দিচ্ছেন এটিকে। একরঙা সাদা শাড়িতে লাল পাড় তো বটেই, ফুল ও অন্যান্য় মোটিফের তাঁতের শাড়ি আলমারিতে তোলাই থাকে। অন্যদিকে উৎসবেও যাঁরা একেবারেই সাধারণ বাঙালি সাজে অভ্যস্ত, তাঁরা ট্র্যাডিশনাল লাল পেড়ে সাদা কাতান পরেই ছুট দেন।

একটি বিন্দু এঁকো ললাট চন্দনে

টিপ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে পোশাক, মুখের গড়ন ও কোথায় পরে যাওয়া হবে—এসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। কারণ একটি ছোট টিপ যেমন সাজে পরিপূর্ণতা আনতে পারে, তেমনই ভুল টিপ বাছাই সাজ নষ্ট করতে পারে। লাল-সাদা শাড়ির সঙ্গে লাল রঙের টিপ পরলেই বেশি মানায়। চাইলে আঙুলের ডগায় সিঁদুর নিয়ে কপালে আটপৌরে টিপও দিতে পারেন। একেবারে ঘরোয়া একটা লুক আসবে। টিপের নিচে থাকতে পারে চন্দনের ছোট্ট এক ফোঁটা।

গয়নার বাক্সে মন দিন

লাল-সাদা শাড়ির সঙ্গে গলায় পরা যেতে পারে সীতাহার। কেউ চাইলে চোকার আর সঙ্গে কয়েক লহরের লম্বা মালা পরতেই পারেন। কানে পরা যেতে পারে কানপাশা কিংবা ঝুমকা। ঝোলানো বড় দুলে কানটানা থাকলে বেশ মানিয়ে যাবে। হাতে কয়েক গাছি চুড়ি নয়তো গোলাপ বালা, কোমরে বিছা বা চাবির গোছা, বাহারি খোঁপায় চুলের কাঁটা। একটু ভিন্ন রকম সাজতে চাইলে নাকে নথ পরতে পারেন।

