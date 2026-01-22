উৎসবে শিশুর বাসন্তী পোশাক

আগামীকাল বসন্ত পঞ্চমী। শীতের জড়তা কাটিয়ে প্রকৃতিতে যখন নতুনের আবাহন, ঠিক তখনই মর্ত্যে আগমন ঘটে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অবশেষে যখন শপিং করার সুযোগ পেয়েছেন, তখন শিশুর পোশাকটাই তো সবার আগে কেনা চাই। কারণ উৎসব মানেই শিশুদের বাঁধভাঙা আনন্দ, আর এই আনন্দে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে নতুন পোশাক। সরস্বতী পূজা বা বসন্ত পঞ্চমীর সঙ্গে জড়িয়ে শৈশব। তাই শিশুর পোশাকেও যেন থাকে ঐতিহ্য ও নতুনত্বের মিশেল, সেদিকেও নজর দেওয়া চাই।
হলুদ রঙটা থাকা চাই
বসন্ত পঞ্চমীর মূল আকর্ষণই হলো বাসন্তী বা হলুদ রঙের পোশাক। একসময় বসন্ত পঞ্চমীতে মেয়েশিশুর সাজ মানেই ছিল একরঙা বাসন্তী শাড়ি, যা এখন অনেকটাই পুরোনো ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমানে এর বদলে একাধিক পোশাকশিল্পী ও বুটিক হাউস নিয়ে এসেছে নতুন নকশা ও আধুনিক সব ভাবনা। আপনার খুদে সোনামণি যদি মাত্র হাঁটতে শেখে, তবে তার উৎসবের সাজকে আনন্দদায়ক করতে বেছে নিন আধুনিক ডিজাইনের হলুদ ফ্রক। শিশুদের আরামের কথা মাথায় রেখে আরামদায়ক সুতি কাপড়ের বাসন্তী রঙের কামিজ এনেছে এবার ফ্যাশন হাউস রঙ বাংলাদেশ। এই কামিজগুলোতে করা হয়েছে স্ক্রিন প্রিন্ট ও ব্লকের কাজ। উজ্জ্বল ট্যাসেলের ব্যবহারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বসন্তের আমেজ।
মেয়েশিশুদের পোশাকের নকশা
রঙ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী সৌমিক দাস বলেন, ‘মেয়েশিশুদের জন্য হলুদের ওপর লাল বা কমলা রঙের চমৎকার প্রিন্ট করা কামিজ বা টপ এখন বেশ ট্রেন্ডি। উজ্জ্বল হলুদ কামিজের একদিকে লাল মোটিফের নান্দনিক প্রিন্ট এবং অন্য পাশে সলিড হলুদের মেলবন্ধনের সঙ্গে আড়াআড়ি ফিতার নিখুঁত কাজ আর লাল ওড়না-পায়জামার কম্বিনেশন আপনার শিশুকে বসন্ত পঞ্চমীর ভিড়ে করে তুলবে অনন্য। তা ছাড়া যাঁরা গাঢ় রঙের বদলে কিছুটা স্নিগ্ধতা পছন্দ করেন, তাঁরা হালকা হলুদ রঙের পোশাকের ওপর রঙিন সব মোটিফের কাজ বেছে নিতে পারেন।’
‘শিশুরা যেহেতু আনন্দপ্রিয় তাই এমন পোশাক বেছে নিতে হবে, যাতে তারা সহজে চলাচল করতে পারে, ঘেমে না যায় ও আরামবোধ করে। জড়ি, চুমকির কাজ রয়েছে এমন পোশাক এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। আর বাসন্তী বা হলুদ রঙের পোশাকে সব শিশুকেই চমৎকার মানায়।
সৌমিক দাস, প্রধান নির্বাহী, রঙ বাংলাদেশ
ছেলেদের সাজে ধুতি-পাঞ্জাবির আভিজাত্য
বসন্ত পঞ্চমীতে ছেলেশিশুদের জন্য পাঞ্জাবির চেয়ে ক্ল্যাসিক আর কিছুই হতে পারেনা। বাসন্তী রঙা পাঞ্জাবির সঙ্গে লাল সিল্কের ধুতি ছেলেদের সাজে এক চমৎকার দেশীয় আমেজ দেয়। সৌমিত দাস বলেন, ‘বাসন্তী রঙা পাঞ্জাবির কলার ও বুকে হালকা লাল বর্ডারের কাজে শিশুকে দেখতে অনেক বেশি উজ্জ্বল লাগবে। বর্তমানে বাসন্তী পাঞ্জাবিতে কলমকারি কাজ, রঙিন কাপড়ের অ্যাপ্লিক বা সুতোর এমব্রয়ডারির ব্যবহারও কিন্তু বাড়ছে। তবে ব্লক বা স্ক্রিন প্রিন্টই শিশুদের জন্য বেশি উপযোগী।’
ঐতিহ্য, নতুনত্ব ও আরামের মেলবন্ধন
বর্তমানে ফ্যাশন হাউসগুলো শিশুদের জন্য পোশাকে সরস্বতীর অনুষঙ্গ যোগ করার পাশাপাশি আরামের দিকেও নজর দিচ্ছে। শিশুদের কোমল ত্বকের কথা মাথায় রেখে ফ্যাব্রিক হিসেবে তাঁরা বেছে নিচ্ছেন আরামদায়ক সুতি কাপড়, যেন দীর্ঘক্ষণ উৎসবে মেতে থাকলেও শিশুর অস্বস্তি না হয়। ছোটদের জন্য নরম তাঁতের বাসন্তী পোশাকে ফুটে উঠছে রঙিন সুতার কাজ অথবা ব্লকের কাজ। শিশুদের ফ্রক, কামিজ বা পাঞ্জাবিতে সরস্বতীর বীণাসহ বিভিন্ন মোটিফ দেখা যাচ্ছে।