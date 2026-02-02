কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। প্রতিষ্ঠানটির প্রোকিউরমেন্ট, মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, (প্রোকিউরমেন্ট, মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রিজ)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি/বিএসসি (ইইই) অথবা এমবিএস/এমএসএস।
অন্যান্য যোগ্যতা: আমদানি ও রপ্তানি পদ্ধতি এবং এ সম্পর্কিত ডকুমেন্টেশন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।