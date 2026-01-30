হোম > চাকরি > বেসরকারি

বিনোদন বিভাগে কর্মী নেবে আজকের পত্রিকা, চলছে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটির বিনোদন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। ২৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: সহ-সম্পাদক, (বিনোদন)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যত: ভালো অনুবাদ জানতে হবে নিউজ ও রিপোর্টিং লেখায় দক্ষ হতে হবে। এমএস ওয়ার্ডে কম্পোজ জানতে হবে।

অভিজ্ঞতা: এমএস ওয়ার্ডে কম্পোজ জানতে হবে। ফটোশপ, কোয়ার্ক পেজ সম্পর্কে ধারণা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: বনশ্রী, ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: অর্ধেক ভর্তুকিসহ দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, বছরে দুটি উৎসব ভাতা, হলিডে ডিউটি অ্যালাউন্স, পলিসি অনুযায়ী অর্জিত ছুটি নগদীকরণ, লেটনাইট ড্রপ ফ্যাসিলিটিজসহ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা career@ajkerpatrika.com এই ই-মেইলে অথবা ‘মানবসাম্পদ বিভাগ আজকের পত্রিকা, হাউস ৮, রোড ২, ব্লক সি, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা ১২১৯) ’ এই ঠিকানায় সিভি পাঠাতে পারেন। আবেদন করার সময় অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

