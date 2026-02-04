হোম > চাকরি > বেসরকারি

মিনিস্টার হাই-টেক পার্কে ২০ জন শোরুম ম্যানেজার নেবে

চাকরি ডেস্ক 

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি শোরুম ম্যানেজার পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার

বিভাগ: শোরুম ডিভিশন

লোকবল নিয়োগ: ২০ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: ইলেকট্রনিক পণ্য এবং বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান। ইলেকট্রনিক পণ্য (টিভি, ফ্রিজ, এসি, গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) সম্পর্কে ভালো জ্ঞান। মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা (পিওএস, এমএস এক্সেল, ইনভেন্টরি সফটওয়্যার)

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ থেকে ৫ বছর। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করা যাবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: শোরুমে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৪০ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন https:// bdjobs.com/h/details/1452082?ln=1 এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

