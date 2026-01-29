১৫ কর্মী নেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

হোম > চাকরি > বেসরকারি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিটল-নিলয় গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে মেকানিক/টেকনিশিয়ান (মোটরসাইকেল) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেকানিক/টেকনিশিয়ান (মোটরসাইকেল)।

পদ সংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি/জেডিসি/৮ম শ্রেণি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে কাজে প্রার্থীদের ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ১৮–৩৮ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

