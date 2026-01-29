১৫ কর্মী নেবে নিটল-নিলয় গ্রুপ, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিটল-নিলয় গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে মেকানিক/টেকনিশিয়ান (মোটরসাইকেল) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: মেকানিক/টেকনিশিয়ান (মোটরসাইকেল)।
পদ সংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি/জেডিসি/৮ম শ্রেণি পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে কাজে প্রার্থীদের ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ১৮–৩৮ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।