অফিসার পদে কর্মী নেবে এনসিসি ব্যাংক, চলছে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স (এনসিসি) ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানটিতে অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ডকুমেন্টেশন/ ডিসবার্সমেন্ট অ্যান্ড ট্রানজেকশন অফিসার (জেও-এসইও), (ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/বিবিএ/স্নাতকোত্তর/এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।