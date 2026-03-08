হোম > চাকরি > বেসরকারি

সেলস বিভাগে কর্মী নেবে আরএফএল, পদ ২০

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির সেলস অটোমেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (সেলস অটোমেশন)।

পদসংখ্যা: ২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান, গণিত, এমআইএস অথবা সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২ এপ্রিল, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

