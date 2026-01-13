হোম > চাকরি > সরকারি

১০ পদে চাকরি দেবে বিএসটিআই

চাকরি ডেস্ক 

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনে (বিএসটিআই) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১০ ক্যাটাগরির পদে মোট ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর, ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ইউডিসি কাম ক্যাশিয়ার, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি সার্টিফিকেটসহ টাইপিং দক্ষতা (ইংরেজি ২৮ ও বাংলা ২০ শব্দ) থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা টাইপিস্ট, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি সার্টিফিকেটসহ টাইপিং দক্ষতা (ইংরেজি ২৮ ও বাংলা ২০ শব্দ) থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ল্যাব সহকারী, ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে থেকে এইচএসসি সনদ থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাটালগার, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ ক্যাটালগার কাজে অভিজ্ঞতা।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। মোটরযান চালনার লাইসেন্সসহ ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক (এমএলএসএস), ২০টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী (চৌকিদার), ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

সম্পর্কিত

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

কর্মী নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল

জ্বালানি কর্তৃপক্ষের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে পরীক্ষার সূচি, প্রার্থী ৬১১৩

স্থানীয় সরকার বিভাগের ৪ পদের ফল প্রকাশ

৬৭ হাজার শিক্ষকের বড় নিয়োগ

দুদকের নিয়োগ পরীক্ষা শুরু ১৭ জানুয়ারি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা