লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরীক্ষার সূচি

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) নবম গ্রেডের তিনটি ক্যাটাগরির চারটি পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মোট ২২ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (প্রশাসন) মো. রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদ তিনটি হলো: সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), গবেষণা অফিসার ও মূল্যায়ন অফিসার।
এর আগে, ২৩ আগস্ট এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় সাভারে অবস্থিত বিপিএটিসি কার্যালয়ে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীকে জাতীয় পরিচয়পত্রসহ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সব সনদপত্রের মূলকপি ও একসেট সত্যায়িত অনুলিপি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।