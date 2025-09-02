১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বেতনে বিদ্যুৎ কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসিতে (নেসকো) নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১টি শূন্য পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল/মেকানিক্যাল/বৈদ্যুতিক প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অথবা ব্যবসায় প্রশাসন/অর্থনীতি/ব্যবস্থাপনা/অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: সরকারি খাতের (জিওবি/এসওই/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা) ক্ষেত্রে প্রার্থীর কমপক্ষে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যার মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপনা পদে (জাতীয় বেতন স্কেলের মূল গ্রেড–৪ এবং তার উপরে) প্রার্থীর কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৫০–৬২ বছর।
বেতন: ১,৭৫,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: বাড়ি ভাড়া মূল বেতনের ৪০%, ২টি উৎসব বোনাস, বৈশাখী ভাতা (মূল বেতনের ২০%), বার্ষিক গ্র্যাচুইটি, গ্রুপ বীমা, ছুটি নগদীকরণসহ আরও একাধিক সুযোগ–সুবিধা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।