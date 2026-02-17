হোম > চাকরি > সরকারি

বার্ন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পদের পরীক্ষা স্থগিত

চাকরি ডেস্ক 

ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষা ও ব্যবহারিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত এসব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

১৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

গত ১৮ জানুয়ারির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির সহকারী লাইব্রেরিয়ান, ওয়ার্ড মাস্টার, টেলিফোন অপারেটর এবং অফিস সহায়ক পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ও ৩০ জানুয়ারির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদের ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনিবার্য কারণবশত এই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার পরবর্তী তারিখ ও সময়সূচি যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

