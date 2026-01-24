ইউজিসির পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সহকারী সচিব বা সহকারী পরিচালক পদে লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীরা পরীক্ষার দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) ইউজিসির সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইউজিসির সহকারী সচিব বা সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের আগামী ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য এই লিংকে ঢুকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রবেশপত্রটি আগামী ২৬ জানুয়ারি সকাল ১০টা পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।
এমসিকিউ পরীক্ষা এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য ইস্যু করা প্রবেশপত্র দুটি নিয়ে পরীক্ষার হলে আসতে হবে। প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে না।