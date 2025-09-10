৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা ১০ অক্টোবর

৪৯তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষা (এমসিকিউ টাইপ) আগামী ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। আজ বুধবার সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
গত ২১ জুলাই শিক্ষক নিয়োগে ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এ বিসিএসে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে সরকারি কলেজে শূন্য পদ ৬৫৩ এবং সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে শূন্য পদ ৩০টি।
২২ জুলাই থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত এ বিসিএসের আবেদন নেওয়া হয়।
এই বিশেষ বিসিএসে পরীক্ষা হবে সর্বমোট ৩০০ নম্বরের। এর মধ্যে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে। আর বাকি ১০০ নম্বর থাকবে মৌখিক পরীক্ষার জন্য। এমসিকিউর ২০০ নম্বর বণ্টন হবে প্রার্থী যে বিষয়ের জন্য পরীক্ষা দেবেন, সে বিষয়ের ওপর ১০০ নম্বরের পরীক্ষা আর বাকি ১০০ নম্বর হবে সাধারণ বিষয়ে। সাধারণ বিষয়ে ১০০ নম্বর বণ্টন হবে বাংলায় ২০, ইংরেজিতে ২০, বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২০, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২০, গাণিতিক যুক্তিতে ১০ ও মানসিক দক্ষতায় ১০ নম্বর। এই পরীক্ষার জন্য মোট সময় থাকবে ২ ঘণ্টা।
এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্য পদ পূরণে ১৪, ১৬ ও ২৬তম—এই তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় ৩ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়।