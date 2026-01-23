বিডার এডি পদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু ২৬ জানুয়ারি

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) সহকারী পরিচালক (এডি) পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৬ জানুয়ারি থেকে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। চলবে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) প্রতিষ্ঠানটির ফাইন্যান্স, বাজেট অ্যান্ড অডিট বিভাগের পরিচালক (উপসচিব) মুহাম্মদ আবদুল হালিম টলস্টয় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে, ৩ জানুয়ারি বিডার সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রাথমিকভাবে ৩৯১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ও বেলা ২টা থেকে শুরু হবে। মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে আনতে হবে।