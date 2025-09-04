হোম > চাকরি > সরকারি

কর্মী নেবে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক)।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক (এইচ.এস.সি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,৯০০–১১,৮২০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসযোগে অথবা সরাসরি ‘‘প্রকল্প পরিচাসক, বিপিএটিসি’র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা-১৩৪০” এই ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

