কর্মী নেবে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক)।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক (এইচ.এস.সি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,৯০০–১১,৮২০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসযোগে অথবা সরাসরি ‘‘প্রকল্প পরিচাসক, বিপিএটিসি’র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা-১৩৪০” এই ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।