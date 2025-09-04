নার্স নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ৫ সেপ্টেম্বর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স/স্টাফ নার্স (১১তম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) রাজিব মিনা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে, গত ২৯ আগস্ট অধিদপ্তরের এ নিয়োগের প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) পরীক্ষা ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫০৬ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এসব প্রার্থী ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষা এদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সেগুনবাগিচা হাইস্কুল কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এমসিকিউ পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত প্রবেশপত্রই (রঙিন কপি) পরবর্তী সব পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে।
লিখিত পরীক্ষার দিন পরীক্ষাকেন্দ্রে সব প্রার্থীকে আবশ্যিকভাবে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। তবে সঙ্গে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বহন/রক্ষণ করতে পারবেন না।