হোম > চাকরি > সরকারি

সমরাস্ত্র কারখানায় চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিওএফের ১ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী।

পদসংখ্যা: ১৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা অটোমোবাইল বা ওয়্যারিং বা রেফ্রিজারেশন বা ইলেকট্রনিকস বা কম্পিউটার বা ম্যাট্রোলজি বা কেমিক্যাল বা ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে ৩ বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদনের ফি: ২২৩ টাকা।

শর্তাবলি: এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা-সংক্রান্ত সর্বশেষ জারি করা সরকারি বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে। কর্তৃপক্ষ পদের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। প্রত্যেক প্রার্থীকে অবশ্যই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা অনলাইন আবেদন ফরমে উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই bof.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই অফিসার পদে চাকরি দেবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি

নন-ক্যাডারে পিএসসির বিজ্ঞপ্তি

সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের বয়সসীমা বাড়ল

দুদকের তিন পদের নিয়োগ পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর

মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৯০

চাকরির সুযোগ দেবে মশক নিবারণী দপ্তর

আবাসন পরিদপ্তরে ১১ পদে ৮১ জনের চাকরির সুযোগ

খুলনা মেডিকেলে চাকরির সুযোগ

ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরীক্ষা বাতিল

উপখাদ্য পরিদর্শক পদের ফল প্রকাশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা