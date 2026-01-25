হোম > চাকরি > সরকারি

ডিপিডিসির মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ১৯৯

চাকরি ডেস্ক 

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ডিপিডিসি) একাধিক পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৮ জানুয়ারি থেকে এই পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ১৯৯ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

২ জানুয়ারি ডিপিডিসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো কাস্টমার সার্ভিস অ্যাটেনডেন্ট, সিকিউরিটি সুপারভাইজর, সিকিউরিটি গার্ড ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাজধানীর আব্দুল গণি রোডে অবস্থিত বিদ্যুৎ ভবনে (৩য় তলা) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সাক্ষাৎকারের জন্য বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম ডিপিডিসির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

একই সঙ্গে প্রার্থীদের মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীগণকে অবহিত করা হয়েছে। বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উল্লিখিত প্রার্থীগণকে সাক্ষাৎকার পরীক্ষার সময় জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট, শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় সনদপত্র ও মার্কশিটসমূহের মূল কপি, সিকিউরিটি সুপারভাইজর পদের প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সনদ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে এবং এসব সনদ ও পরিচয়পত্রসমূহের অতিরিক্ত এক সেট সত্যায়িত ফটোকপি সাক্ষাৎকার পরীক্ষার দিন জমা দিতে হবে।

