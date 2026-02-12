খাদ্য কর্তৃপক্ষের ৩ পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২০

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে ৯ম গ্রেডের তিনটি ক্যাটাগরির পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১২০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্যসচিব (যুগ্ম সচিব) শ্রাবন্তী রায় স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো নিরাপদ খাদ্য অফিসার, খাদ্য বিশ্লেষক ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
২০২৫ সালের ২৯ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর গত ৭ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের এসএমএসের মাধ্যমে পাঠানো হবে এবং এ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। আবেদনকালীন মোবাইল নম্বরটি সচল রাখার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।