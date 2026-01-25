বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির দুই ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১২ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় প্রার্থীদের আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী (নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা শাখা)।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে। পরিচ্ছন্নতার কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী (নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা শাখা)।
পদসংখ্যা: ১২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
আবেদন ফি: আবেদন ফরমের সঙ্গে ‘রেজিস্ট্রার, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় রংপুর’-এর অনুকূলে জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে প্রতিটি পদের জন্য ৫০ টাকার ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার (অফেরতযোগ্য) করতে হবে।
আবেদনের পদ্ধতি
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপিত পদের শর্তাবলি সংগ্রহপূর্বক সাদা কাগজে স্বহস্তে আবেদন করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
রেজিস্ট্রার দপ্তরাধীন সংস্থাপন শাখায় সরাসরি অথবা ডাকযোগে ‘রেজিস্ট্রার, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর’ বরাবর আবেদন জমা দেওয়া যাবে।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি