প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরি, আবেদন শুরু

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীন এনিজওবিষয়ক ব্যুরোতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির চার ক্যাটাগরির পদে মোট ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৫ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল সোমবার থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপি লিখনের গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ৫০ ও ইংরেজিতে ৮০ শব্দ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। হালকা/ভারী গাড়ি চালনার বৈধ লাইসেন্সসহ যানবাহন চালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬; বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

