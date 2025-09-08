হোম > চাকরি > সরকারি

৬৩ কর্মী নেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ৬৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত আগস্টে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রদর্শক (জীববিজ্ঞান)।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি বা সমমান থাকতে হবে।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানসহ বিপিএড ডিগ্রি অথবা স্নাতক ও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা থাকতে হবে।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানসহ বিপিএড ডিগ্রি অথবা স্নাতক ও জুনিয়র ফিজিক্যাল ডিপ্লোমা থাকতে হবে।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র শিক্ষক।

পদসংখ্যা: ৪৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম ২.৫ সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

