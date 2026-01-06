হোম > চাকরি > সরকারি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৪৯ প্রার্থী

চাকরি ডেস্ক 

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ২৪৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ফাউন্ডেশনের সচিব হাজেরা খাতুন স্বাক্ষরিত পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে ফল প্রকাশের তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো স্টেনোগ্রাফার, মনোকাস্টার, অপারেটর, কেয়ারটেকার, প্রশিক্ষণ সহকারী, হিসাবরক্ষক ও সহকারী বাবুর্চি। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। একই সঙ্গে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে নিজ নিজ মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠানো হবে।

