১০ কর্মী নেবে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কার্যালয়টির ১টি শূন্য পদে মোট ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (১১ আগস্ট) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক ও জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এ নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদ সংখ্যা: ১০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০- ২০,০১০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮–৩২ বছর।

আবেদন ফি: ৫৬ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

