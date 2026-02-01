সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে সিলেটের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
সিলেট জেলা
রমজান
তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
সেহরির শেষ সময়
ফজরের আজান
ইফতারের সময়
★০১
১৯ ফেব্রুয়ারি
৫:০৪
৫:০৯
৫:৫০
০২
২০ ফেব্রুয়ারি
৫:০৪
৫:০৮
৫:৫১
০৩
২১ ফেব্রুয়ারি
৫:০৩
৫:০৭
৫:৫২
০৪
২২ ফেব্রুয়ারি
৫:০২
৫:০৭
৫:৫২
০৫
২৩ ফেব্রুয়ারি
৫:০২
৫:০৬
৫:৫৩
০৬
২৪ ফেব্রুয়ারি
৫:০১
৫:০৫
৫:৫৩
০৭
২৫ ফেব্রুয়ারি
৫:০০
৫:০৪
৫:৫৪
০৮
২৬ ফেব্রুয়ারি
৪:৫৯
৫:০৪
৫:৫৪
০৯
২৭ ফেব্রুয়ারি
৪:৫৮
৫:০৩
৫:৫৫
১০
২৮ ফেব্রুয়ারি
৪:৫৭
৫:০২
৫:৫৫
১১
০১ মার্চ
৪:৫৭
৫:০১
৫:৫৬
১২
০২ মার্চ
৪:৫৬
৫:০০
৫:৫৬
১৩
০৩ মার্চ
৪:৫৫
৪:৫৯
৫:৫৭
১৪
০৪ মার্চ
৪:৫৪
৪:৫৮
৫:৫৭
১৫
০৫ মার্চ
৪:৫৩
৪:৫৭
৫:৫৮
১৬
০৬ মার্চ
৪:৫২
৪:৫৭
৫:৫৮
১৭
০৭ মার্চ
৪:৫১
৪:৫৬
৫:৫৯
১৮
০৮ মার্চ
৪:৫০
৪:৫৫
৫:৫৯
১৯
০৯ মার্চ
৪:৪৯
৪:৫৪
৬:০০
২০
১০ মার্চ
৪:৪৮
৪:৫৩
৬:০০
২১
১১ মার্চ
৪:৪৭
৪:৫২
৬:০১
২২
১২ মার্চ
৪:৪৬
৪:৫১
৬:০১
২৩
১৩ মার্চ
৪:৪৫
৪:৫০
৬:০২
২৪
১৪ মার্চ
৪:৪৪
৪:৪৯
৬:০২
২৫
১৫ মার্চ
৪:৪৩
৪:৪৮
৬:০৩
২৬
১৬ মার্চ
৪:৪২
৪:৪৭
৬:০৩
২৭
১৭ মার্চ
৪:৪১
৪:৪৬
৬:০৩
২৮
১৮ মার্চ
৪:৪০
৪:৪৫
৬:০৪
২৯
১৯ মার্চ
৪:৩৯
৪:৪৪
৬:০৪
৩০
২০ মার্চ
৪:৩৮
৪:৪২
৬:০৫