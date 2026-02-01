হোম > ইসলাম

সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

ইসলাম ডেস্ক 

সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে সিলেটের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

সিলেট জেলা রমজান তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) সেহরির শেষ সময় ফজরের আজান ইফতারের সময় ★০১ ১৯ ফেব্রুয়ারি ৫:০৪ ৫:০৯ ৫:৫০ ০২ ২০ ফেব্রুয়ারি ৫:০৪ ৫:০৮ ৫:৫১ ০৩ ২১ ফেব্রুয়ারি ৫:০৩ ৫:০৭ ৫:৫২ ০৪ ২২ ফেব্রুয়ারি ৫:০২ ৫:০৭ ৫:৫২ ০৫ ২৩ ফেব্রুয়ারি ৫:০২ ৫:০৬ ৫:৫৩ ০৬ ২৪ ফেব্রুয়ারি ৫:০১ ৫:০৫ ৫:৫৩ ০৭ ২৫ ফেব্রুয়ারি ৫:০০ ৫:০৪ ৫:৫৪ ০৮ ২৬ ফেব্রুয়ারি ৪:৫৯ ৫:০৪ ৫:৫৪ ০৯ ২৭ ফেব্রুয়ারি ৪:৫৮ ৫:০৩ ৫:৫৫ ১০ ২৮ ফেব্রুয়ারি ৪:৫৭ ৫:০২ ৫:৫৫ ১১ ০১ মার্চ ৪:৫৭ ৫:০১ ৫:৫৬ ১২ ০২ মার্চ ৪:৫৬ ৫:০০ ৫:৫৬ ১৩ ০৩ মার্চ ৪:৫৫ ৪:৫৯ ৫:৫৭ ১৪ ০৪ মার্চ ৪:৫৪ ৪:৫৮ ৫:৫৭ ১৫ ০৫ মার্চ ৪:৫৩ ৪:৫৭ ৫:৫৮ ১৬ ০৬ মার্চ ৪:৫২ ৪:৫৭ ৫:৫৮ ১৭ ০৭ মার্চ ৪:৫১ ৪:৫৬ ৫:৫৯ ১৮ ০৮ মার্চ ৪:৫০ ৪:৫৫ ৫:৫৯ ১৯ ০৯ মার্চ ৪:৪৯ ৪:৫৪ ৬:০০ ২০ ১০ মার্চ ৪:৪৮ ৪:৫৩ ৬:০০ ২১ ১১ মার্চ ৪:৪৭ ৪:৫২ ৬:০১ ২২ ১২ মার্চ ৪:৪৬ ৪:৫১ ৬:০১ ২৩ ১৩ মার্চ ৪:৪৫ ৪:৫০ ৬:০২ ২৪ ১৪ মার্চ ৪:৪৪ ৪:৪৯ ৬:০২ ২৫ ১৫ মার্চ ৪:৪৩ ৪:৪৮ ৬:০৩ ২৬ ১৬ মার্চ ৪:৪২ ৪:৪৭ ৬:০৩ ২৭ ১৭ মার্চ ৪:৪১ ৪:৪৬ ৬:০৩ ২৮ ১৮ মার্চ ৪:৪০ ৪:৪৫ ৬:০৪ ২৯ ১৯ মার্চ ৪:৩৯ ৪:৪৪ ৬:০৪ ৩০ ২০ মার্চ ৪:৩৮ ৪:৪২ ৬:০৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সাহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • সিলেটের সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

