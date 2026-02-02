চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
চট্টগ্রাম জেলা
রমজান
তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
সেহরির শেষ সময়
ফজরের আজান
ইফতারের সময়
★০১
১৯ ফেব্রুয়ারি
৫:০৫
৫:০৯
৫:৫৩
০২
২০ ফেব্রুয়ারি
৫:০৪
৫:০৮
৫:৫৪
০৩
২১ ফেব্রুয়ারি
৫:০৩
৫:০৮
৫:৫৪
০৪
২২ ফেব্রুয়ারি
৫:০৩
৫:০৭
৫:৫৫
০৫
২৩ ফেব্রুয়ারি
৫:০২
৫:০৬
৫:৫৫
০৬
২৪ ফেব্রুয়ারি
৫:০১
৫:০৫
৫:৫৬
০৭
২৫ ফেব্রুয়ারি
৫:০১
৫:০৫
৫:৫৬
০৮
২৬ ফেব্রুয়ারি
৫:০০
৫:০৪
৫:৫৭
০৯
২৭ ফেব্রুয়ারি
৪:৫৯
৫:০৩
৫:৫৭
১০
২৮ ফেব্রুয়ারি
৪:৫৮
৫:০৩
৫:৫৮
১১
০১ মার্চ
৪:৫৮
৫:০২
৫:৫৮
১২
০২ মার্চ
৪:৫৭
৫:০১
৫:৫৯
১৩
০৩ মার্চ
৪:৫৬
৫:০০
৫:৫৯
১৪
০৪ মার্চ
৪:৫৫
৪:৫৯
৫:৫৯
১৫
০৫ মার্চ
৪:৫৪
৪:৫৮
৬:০০
১৬
০৬ মার্চ
৪: ৫৪
৪:৫৮
৬:০০
১৭
০৭ মার্চ
৪: ৫৩
৪:৫৭
৬:০১
১৮
০৮ মার্চ
৪: ৫২
৪:৫৬
৬:০১
১৯
০৯ মার্চ
৪: ৫১
৪:৫৫
৬:০১
২০
১০ মার্চ
৪: ৫০
৪:৫৪
৬:০২
২১
১১ মার্চ
৪: ৪৯
৪:৫৩
৬:০২
২২
১২ মার্চ
৪: ৪৮
৪:৫২
৬:০৩
২৩
১৩ মার্চ
৪: ৪৭
৪:৫১
৬:০৩
২৪
১৪ মার্চ
৪: ৪৭
৪:৫০
৬:০৩
২৫
১৫ মার্চ
৪: ৪৬
৪:৪৯
৬:০৪
২৬
১৬ মার্চ
৪: ৪৫
৪:৪৯
৬:০৪
২৭
১৭ মার্চ
৪:৪৪
৪:৪৮
৬:০৪
২৮
১৮ মার্চ
৪:৪৩
৪:৪৭
৬:০৫
২৯
১৯ মার্চ
৪:৪২
৪:৪৬
৬:০৫
৩০
২০ মার্চ
৪:৪১
৪:৪৫
৬:০৬
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
- সেহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
- চট্টগ্রামের সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।