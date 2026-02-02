হোম > ইসলাম

চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

ইসলাম ডেস্ক 

চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

চট্টগ্রাম জেলা রমজান তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) সেহরির শেষ সময় ফজরের আজান ইফতারের সময় ★০১ ১৯ ফেব্রুয়ারি ৫:০৫ ৫:০৯ ৫:৫৩ ০২ ২০ ফেব্রুয়ারি ৫:০৪ ৫:০৮ ৫:৫৪ ০৩ ২১ ফেব্রুয়ারি ৫:০৩ ৫:০৮ ৫:৫৪ ০৪ ২২ ফেব্রুয়ারি ৫:০৩ ৫:০৭ ৫:৫৫ ০৫ ২৩ ফেব্রুয়ারি ৫:০২ ৫:০৬ ৫:৫৫ ০৬ ২৪ ফেব্রুয়ারি ৫:০১ ৫:০৫ ৫:৫৬ ০৭ ২৫ ফেব্রুয়ারি ৫:০১ ৫:০৫ ৫:৫৬ ০৮ ২৬ ফেব্রুয়ারি ৫:০০ ৫:০৪ ৫:৫৭ ০৯ ২৭ ফেব্রুয়ারি ৪:৫৯ ৫:০৩ ৫:৫৭ ১০ ২৮ ফেব্রুয়ারি ৪:৫৮ ৫:০৩ ৫:৫৮ ১১ ০১ মার্চ ৪:৫৮ ৫:০২ ৫:৫৮ ১২ ০২ মার্চ ৪:৫৭ ৫:০১ ৫:৫৯ ১৩ ০৩ মার্চ ৪:৫৬ ৫:০০ ৫:৫৯ ১৪ ০৪ মার্চ ৪:৫৫ ৪:৫৯ ৫:৫৯ ১৫ ০৫ মার্চ ৪:৫৪ ৪:৫৮ ৬:০০ ১৬ ০৬ মার্চ ৪: ৫৪ ৪:৫৮ ৬:০০ ১৭ ০৭ মার্চ ৪: ৫৩ ৪:৫৭ ৬:০১ ১৮ ০৮ মার্চ ৪: ৫২ ৪:৫৬ ৬:০১ ১৯ ০৯ মার্চ ৪: ৫১ ৪:৫৫ ৬:০১ ২০ ১০ মার্চ ৪: ৫০ ৪:৫৪ ৬:০২ ২১ ১১ মার্চ ৪: ৪৯ ৪:৫৩ ৬:০২ ২২ ১২ মার্চ ৪: ৪৮ ৪:৫২ ৬:০৩ ২৩ ১৩ মার্চ ৪: ৪৭ ৪:৫১ ৬:০৩ ২৪ ১৪ মার্চ ৪: ৪৭ ৪:৫০ ৬:০৩ ২৫ ১৫ মার্চ ৪: ৪৬ ৪:৪৯ ৬:০৪ ২৬ ১৬ মার্চ ৪: ৪৫ ৪:৪৯ ৬:০৪ ২৭ ১৭ মার্চ ৪:৪৪ ৪:৪৮ ৬:০৪ ২৮ ১৮ মার্চ ৪:৪৩ ৪:৪৭ ৬:০৫ ২৯ ১৯ মার্চ ৪:৪২ ৪:৪৬ ৬:০৫ ৩০ ২০ মার্চ ৪:৪১ ৪:৪৫ ৬:০৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সেহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • চট্টগ্রামের সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

