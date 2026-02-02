হোম > ইসলাম

বরিশালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

ইসলাম ডেস্ক 

বরিশালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে বরিশালের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

বরিশাল জেলা রমজান তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) সেহরির শেষ সময় ফজরের আজান ইফতারের সময় ★০১ ১৯ ফেব্রুয়ারি ৫:১১ ৫:১৫ ৫:৫৯ ০২ ২০ ফেব্রুয়ারি ৫:১০ ৫:১৪ ৫:৫৯ ০৩ ২১ ফেব্রুয়ারি ৫:০৯ ৫:১৩ ৬:০০ ০৪ ২২ ফেব্রুয়ারি ৫:০৯ ৫:১৩ ৬:০০ ০৫ ২৩ ফেব্রুয়ারি ৫:০৮ ৫:১২ ৬:০১ ০৬ ২৪ ফেব্রুয়ারি ৫:০৭ ৫:১১ ৬:০১ ০৭ ২৫ ফেব্রুয়ারি ৫:০৭ ৫:১০ ৬:০২ ০৮ ২৬ ফেব্রুয়ারি ৫:০৬ ৫:১০ ৬:০২ ০৯ ২৭ ফেব্রুয়ারি ৫:০৫ ৫:০৯ ৬:০৩ ১০ ২৮ ফেব্রুয়ারি ৫:০৪ ৫:০৮ ৬:০৩ ১১ ০১ মার্চ ৫:০৪ ৫:০৭ ৬:০৩ ১২ ০২ মার্চ ৫:০৩ ৫:০৭ ৬:০৪ ১৩ ০৩ মার্চ ৫:০২ ৫:০৬ ৬:০৪ ১৪ ০৪ মার্চ ৫:০১ ৫:০৫ ৬:০৫ ১৫ ০৫ মার্চ ৫:০০ ৫:০৪ ৬:০৫ ১৬ ০৬ মার্চ ৪: ৫৯ ৫:০৩ ৬:০৬ ১৭ ০৭ মার্চ ৪: ৫৯ ৫:০২ ৬:০৬ ১৮ ০৮ মার্চ ৪: ৫৮ ৫:০১ ৬:০৭ ১৯ ০৯ মার্চ ৪: ৫৭ ৫:০১ ৬:০৭ ২০ ১০ মার্চ ৪: ৫৬ ৫:০০ ৬:০৭ ২১ ১১ মার্চ ৪: ৫৫ ৪:৫৯ ৬:০৮ ২২ ১২ মার্চ ৪: ৫৪ ৪:৫৮ ৬:০৮ ২৩ ১৩ মার্চ ৪: ৫৩ ৪:৫৭ ৬:০৯ ২৪ ১৪ মার্চ ৪: ৫২ ৪:৫৬ ৬:০৯ ২৫ ১৫ মার্চ ৪: ৫১ ৪:৫৫ ৬:০৯ ২৬ ১৬ মার্চ ৪: ৫০ ৪:৫৪ ৬:১০ ২৭ ১৭ মার্চ ৪:৪৯ ৪:৫৩ ৬:১০ ২৮ ১৮ মার্চ ৪:৪৮ ৪:৫২ ৬:১০ ২৯ ১৯ মার্চ ৪:৪৭ ৪:৫১ ৬:১১ ৩০ ২০ মার্চ ৪:৪৬ ৪:৫০ ৬:১১

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সেহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • বরিশালের সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।
সম্পর্কিত

চট্টগ্রামের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

রমজান আসন্ন: তাকওয়ার পথে যাত্রা শুরু হোক আজই

সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফজিলত

সুবহে সাদিক কী, কখন শুরু হয়?

রংপুরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ফজরের পর যেসব দোয়া ও আমল করবেন

ময়মনসিংহের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

রমজানকে সাজাতে মুমিনের ১০ প্রস্তুতি

সুরা কদর অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও শানে নুজুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা