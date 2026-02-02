বরিশালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে বরিশালের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
বরিশাল জেলা
রমজান
তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
সেহরির শেষ সময়
ফজরের আজান
ইফতারের সময়
★০১
১৯ ফেব্রুয়ারি
৫:১১
৫:১৫
৫:৫৯
০২
২০ ফেব্রুয়ারি
৫:১০
৫:১৪
৫:৫৯
০৩
২১ ফেব্রুয়ারি
৫:০৯
৫:১৩
৬:০০
০৪
২২ ফেব্রুয়ারি
৫:০৯
৫:১৩
৬:০০
০৫
২৩ ফেব্রুয়ারি
৫:০৮
৫:১২
৬:০১
০৬
২৪ ফেব্রুয়ারি
৫:০৭
৫:১১
৬:০১
০৭
২৫ ফেব্রুয়ারি
৫:০৭
৫:১০
৬:০২
০৮
২৬ ফেব্রুয়ারি
৫:০৬
৫:১০
৬:০২
০৯
২৭ ফেব্রুয়ারি
৫:০৫
৫:০৯
৬:০৩
১০
২৮ ফেব্রুয়ারি
৫:০৪
৫:০৮
৬:০৩
১১
০১ মার্চ
৫:০৪
৫:০৭
৬:০৩
১২
০২ মার্চ
৫:০৩
৫:০৭
৬:০৪
১৩
০৩ মার্চ
৫:০২
৫:০৬
৬:০৪
১৪
০৪ মার্চ
৫:০১
৫:০৫
৬:০৫
১৫
০৫ মার্চ
৫:০০
৫:০৪
৬:০৫
১৬
০৬ মার্চ
৪: ৫৯
৫:০৩
৬:০৬
১৭
০৭ মার্চ
৪: ৫৯
৫:০২
৬:০৬
১৮
০৮ মার্চ
৪: ৫৮
৫:০১
৬:০৭
১৯
০৯ মার্চ
৪: ৫৭
৫:০১
৬:০৭
২০
১০ মার্চ
৪: ৫৬
৫:০০
৬:০৭
২১
১১ মার্চ
৪: ৫৫
৪:৫৯
৬:০৮
২২
১২ মার্চ
৪: ৫৪
৪:৫৮
৬:০৮
২৩
১৩ মার্চ
৪: ৫৩
৪:৫৭
৬:০৯
২৪
১৪ মার্চ
৪: ৫২
৪:৫৬
৬:০৯
২৫
১৫ মার্চ
৪: ৫১
৪:৫৫
৬:০৯
২৬
১৬ মার্চ
৪: ৫০
৪:৫৪
৬:১০
২৭
১৭ মার্চ
৪:৪৯
৪:৫৩
৬:১০
২৮
১৮ মার্চ
৪:৪৮
৪:৫২
৬:১০
২৯
১৯ মার্চ
৪:৪৭
৪:৫১
৬:১১
৩০
২০ মার্চ
৪:৪৬
৪:৫০
৬:১১