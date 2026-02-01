হোম > ইসলাম

রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

ইসলাম ডেস্ক 

রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

রাজশাহী জেলা রমজান তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) সেহরির শেষ সময় ফজরের আজান ইফতারের সময় ★০১ ১৯ ফেব্রুয়ারি ৫:১৮ ৫:২২ ৬:০৪ ০২ ২০ ফেব্রুয়ারি ৫:১৮ ৫:২১ ৬:০৫ ০৩ ২১ ফেব্রুয়ারি ৫:১৭ ৫:২১ ৬:০৫ ০৪ ২২ ফেব্রুয়ারি ৫:১৬ ৫:২০ ৬:০৬ ০৫ ২৩ ফেব্রুয়ারি ৫:১৬ ৫:১৯ ৬:০৬ ০৬ ২৪ ফেব্রুয়ারি ৫:১৫ ৫:১৮ ৬:০৭ ০৭ ২৫ ফেব্রুয়ারি ৫:১৪ ৫:১৮ ৬:০৭ ০৮ ২৬ ফেব্রুয়ারি ৫:১৩ ৫:১৭ ৬:০৮ ০৯ ২৭ ফেব্রুয়ারি ৫:১২ ৫:১৬ ৬:০৮ ১০ ২৮ ফেব্রুয়ারি ৫:১২ ৫:১৫ ৬:০৯ ১১ ০১ মার্চ ৫:১১ ৫:১৪ ৬:০৯ ১২ ০২ মার্চ ৫:১০ ৫:১৩ ৬:১০ ১৩ ০৩ মার্চ ৫:০৯ ৫:১৩ ৬:১০ ১৪ ০৪ মার্চ ৫:০৮ ৫:১২ ৬:১১ ১৫ ০৫ মার্চ ৫:০৭ ৫:১১ ৬:১১ ১৬ ০৬ মার্চ ৫:০৬ ৫:১০ ৬:১২ ১৭ ০৭ মার্চ ৫:০৫ ৫:০৯ ৬:১২ ১৮ ০৮ মার্চ ৫:০৪ ৫:০৮ ৬:১৩ ১৯ ০৯ মার্চ ৫:০৩ ৫:০৭ ৬:১৩ ২০ ১০ মার্চ ৫:০৩ ৫:০৬ ৬:১৪ ২১ ১১ মার্চ ৫:০২ ৫:০৫ ৬:১৪ ২২ ১২ মার্চ ৫:০১ ৫:০৪ ৬:১৫ ২৩ ১৩ মার্চ ৫:০০ ৫:০৩ ৬:১৫ ২৪ ১৪ মার্চ ৪:৫৯ ৫:০২ ৬:১৬ ২৫ ১৫ মার্চ ৪:৫৮ ৫:০১ ৬:১৬ ২৬ ১৬ মার্চ ৪:৫৭ ৫:০০ ৬:১৬ ২৭ ১৭ মার্চ ৪:৫৫ ৪:৫৯ ৬:১৭ ২৮ ১৮ মার্চ ৪:৫৪ ৪:৫৮ ৬:১৭ ২৯ ১৯ মার্চ ৪:৫৩ ৪:৫৭ ৬:১৮ ৩০ ২০ মার্চ ৪:৫২ ৪:৫৬ ৬:১৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সাহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • রাজশাহীর সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।

আরও পড়ুন-

সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

সম্পর্কিত

সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি: আল্লাহর অতিপ্রিয় বাক্য

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ অর্থ ও ফজিলত

সুরা কাফিরুনের অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও ফজিলত

সুরা নাসরের বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট

সহবাসের কতক্ষণ পর ফরজ গোসল করতে হয়?

শবে বরাত ক্ষমা ও মুক্তির রাত

শবে বরাতের নামাজের নিয়ম ও সতর্কতা

কোরআনে বর্ণিত সব ফল চাষ হচ্ছে যেখানে

সুরা মাউন অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও শানে নুজুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা