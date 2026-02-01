রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
রাজশাহী জেলা
রমজান
তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
সেহরির শেষ সময়
ফজরের আজান
ইফতারের সময়
★০১
১৯ ফেব্রুয়ারি
৫:১৮
৫:২২
৬:০৪
০২
২০ ফেব্রুয়ারি
৫:১৮
৫:২১
৬:০৫
০৩
২১ ফেব্রুয়ারি
৫:১৭
৫:২১
৬:০৫
০৪
২২ ফেব্রুয়ারি
৫:১৬
৫:২০
৬:০৬
০৫
২৩ ফেব্রুয়ারি
৫:১৬
৫:১৯
৬:০৬
০৬
২৪ ফেব্রুয়ারি
৫:১৫
৫:১৮
৬:০৭
০৭
২৫ ফেব্রুয়ারি
৫:১৪
৫:১৮
৬:০৭
০৮
২৬ ফেব্রুয়ারি
৫:১৩
৫:১৭
৬:০৮
০৯
২৭ ফেব্রুয়ারি
৫:১২
৫:১৬
৬:০৮
১০
২৮ ফেব্রুয়ারি
৫:১২
৫:১৫
৬:০৯
১১
০১ মার্চ
৫:১১
৫:১৪
৬:০৯
১২
০২ মার্চ
৫:১০
৫:১৩
৬:১০
১৩
০৩ মার্চ
৫:০৯
৫:১৩
৬:১০
১৪
০৪ মার্চ
৫:০৮
৫:১২
৬:১১
১৫
০৫ মার্চ
৫:০৭
৫:১১
৬:১১
১৬
০৬ মার্চ
৫:০৬
৫:১০
৬:১২
১৭
০৭ মার্চ
৫:০৫
৫:০৯
৬:১২
১৮
০৮ মার্চ
৫:০৪
৫:০৮
৬:১৩
১৯
০৯ মার্চ
৫:০৩
৫:০৭
৬:১৩
২০
১০ মার্চ
৫:০৩
৫:০৬
৬:১৪
২১
১১ মার্চ
৫:০২
৫:০৫
৬:১৪
২২
১২ মার্চ
৫:০১
৫:০৪
৬:১৫
২৩
১৩ মার্চ
৫:০০
৫:০৩
৬:১৫
২৪
১৪ মার্চ
৪:৫৯
৫:০২
৬:১৬
২৫
১৫ মার্চ
৪:৫৮
৫:০১
৬:১৬
২৬
১৬ মার্চ
৪:৫৭
৫:০০
৬:১৬
২৭
১৭ মার্চ
৪:৫৫
৪:৫৯
৬:১৭
২৮
১৮ মার্চ
৪:৫৪
৪:৫৮
৬:১৭
২৯
১৯ মার্চ
৪:৫৩
৪:৫৭
৬:১৮
৩০
২০ মার্চ
৪:৫২
৪:৫৬
৬:১৮