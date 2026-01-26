হোম > ইসলাম

বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া ও আদব

ইসলাম ডেস্ক 

বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তাই রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে বাথরুম ব্যবহারের মতো অতি ব্যক্তিগত কাজেরও সুন্দর নিয়ম ও দোয়া শিখিয়েছেন বিশ্বনবী (সা.)

পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব

বাথরুমে ঠিকমতো পবিত্রতা অর্জন না করলে কোনো ইবাদত কবুল হয় না। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না।’ তাই ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হলো—সঠিক পদ্ধতিতে শৌচকার্য সম্পাদন ও পবিত্রতা অর্জন।

বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া

বাথরুম থেকে বের হওয়ার পর আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সুন্নত। বের হয়ে এই দোয়া পড়তে হয়:

আরবি দোয়া:

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَعَافَانِيْ

বাংলা উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আজহাবা আন্নিল আজা ওয়া আফানি।

বাংলা অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বিষয়সমূহ দূর করেছেন এবং আমাকে নিস্তার দিয়েছেন।

বাথরুম ব্যবহারের ৫টি বিশেষ সুন্নত

নবীজি (সা.) আমাদের পিতার মতো সবকিছু হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। বাথরুম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলা জরুরি:

  • ১. কেবলামুখী না হওয়া: প্রস্রাব-পায়খানায় বসার সময় কেবলাকে (কাবা শরিফ) সামনে বা পেছনে দিয়ে বসা নিষেধ।
  • ২. বাম পা দিয়ে প্রবেশ: বাথরুমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা ও ডান পা দিয়ে বের হওয়া সুন্নত।
  • ৩. ডান হাত ব্যবহার না করা: শৌচকার্য সম্পাদনের সময় ডান হাত ব্যবহার করা নিষেধ; এটি বাম হাত দিয়ে করতে হয়।
  • ৪. টিস্যু বা ঢিলার ব্যবহার: পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি ব্যবহারের আগে টিস্যু বা ঢিলা ব্যবহার করা উত্তম। নবীজি (সা.) তিনটি ঢিলা ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন।
  • ৫. কথা বলা নিষেধ: বাথরুমে অবস্থানকালে কথা বলা, জিকির করা বা সালামের উত্তর দেওয়া মাকরুহ। তবে মনে মনে চিন্তা করায় কোনো বাধা নেই।

বাথরুমে যা যা করা নিষিদ্ধ

  • দেয়ালঘেরা হোক বা খোলা জায়গা, বাথরুমে জিকির বা তসবিহ পাঠ করা যাবে না।
  • হাঁচি দিলে মুখে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলা যাবে না (মনে মনে বলা যেতে পারে)।
  • আজানের জবাব দেওয়া বা কারও সালামের উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

মনে রাখার বিষয় হলো, ইসলামি নিয়মনীতি ও সুন্নত মেনে বাথরুম ব্যবহার করলে সাধারণ কাজটিও ইবাদতে পরিণত হয়।

সম্পর্কিত

ঋণ থেকে মুক্তির দোয়া ও আমল

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৬ জানুয়ারি ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

সুরা ইয়াসিনের ফজিলত ও অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ

কুনুতে নাজেলা অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও পড়ার নিয়ম

দরুদে ইবরাহিমের ফজিলত ও অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ

পরকালে সফল হতে যেসব অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত

ফজরের নামাজের গুরুত্ব ও বিশেষ ফজিলত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

জানাজার নামাজের দোয়া ও পূর্ণাঙ্গ নিয়ম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা