বাথরুম থেকে বের হওয়ার দোয়া ও আদব

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তাই রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে বাথরুম ব্যবহারের মতো অতি ব্যক্তিগত কাজেরও সুন্দর নিয়ম ও দোয়া শিখিয়েছেন বিশ্বনবী (সা.)
বাথরুমে ঠিকমতো পবিত্রতা অর্জন না করলে কোনো ইবাদত কবুল হয় না। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না।’ তাই ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হলো—সঠিক পদ্ধতিতে শৌচকার্য সম্পাদন ও পবিত্রতা অর্জন।
বাথরুম থেকে বের হওয়ার পর আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সুন্নত। বের হয়ে এই দোয়া পড়তে হয়:
আরবি দোয়া:
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَعَافَانِيْ
বাংলা উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আজহাবা আন্নিল আজা ওয়া আফানি।
বাংলা অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বিষয়সমূহ দূর করেছেন এবং আমাকে নিস্তার দিয়েছেন।
নবীজি (সা.) আমাদের পিতার মতো সবকিছু হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। বাথরুম ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলা জরুরি:
মনে রাখার বিষয় হলো, ইসলামি নিয়মনীতি ও সুন্নত মেনে বাথরুম ব্যবহার করলে সাধারণ কাজটিও ইবাদতে পরিণত হয়।