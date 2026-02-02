সুরা ফাতিহার বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ

সুরা ফাতিহা (سورة الفاتحة) কোরআনের সর্বাধিক পঠিত এবং গুরুত্বপূর্ণ সুরা। ফাতিহা শব্দের অর্থ ‘উদ্বোধন’ বা ‘শুরু’। এই সুরাটি পূর্ণাঙ্গভাবে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। নামাজে এই সুরা পাঠ করা বাধ্যতামূলক, তাই একে ‘উম্মুল কোরআন’ বা কোরআনের মা বলা হয়।
সুরা ফাতিহা
আরবি
বাংলা উচ্চারণ
অনুবাদ
ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ
আলহামদুলিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামিন।
১. সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।
ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
আর রাহমা-নির রাহিম।
২. যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ
মা-লিকি ইয়াওমিদ্দিন।
৩. বিচার দিবসের মালিক।
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
ইয়্যা-কা নাবুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাসতাইন।
৪. আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনারই নিকট সাহায্য চাই।
ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُستَقِيمَ
ইহদিনাস সিরা-তাল মুসতাকিম।
৫. আমাদের সরল সঠিক পথ দেখান।
صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
সিরা-তাল্লাজিনা আনআমতা আলাইহিম।
৬. তাদের পথ, যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন।
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ
গাইরিল মাগদু-বি আলাইহিম ওয়ালাদ দা-ল্লিন।
৭. তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।
সুরা ফাতিহার মূল বিষয়বস্তু
- ১. প্রশংসা ও পরিচয়: প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর পরিচয় ও বড়ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি মহাবিশ্বের পালনকর্তা, পরম দয়ালু এবং শেষ বিচারের একমাত্র অধিপতি।
- ২. চুক্তি ও আনুগত্য: চতুর্থ আয়াতে বান্দা স্বীকার করে যে, সে কেবল আল্লাহরই গোলাম এবং সাহায্য চাওয়ার একমাত্র জায়গা হলো আল্লাহ।
- ৩. প্রার্থনা ও হিদায়াত: শেষ তিন আয়াতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে সরল পথের (সিরাতুল মুস্তাকিম) দোয়া করে। এটি সেই পথ যাতে নবী-রাসুল ও নেককার বান্দারা চলেছেন।
সুরা ফাতিহার অনন্য বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত
- নামাজের প্রাণ: এই সুরা ছাড়া নামাজ পূর্ণ হয় না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যার নামাজে সুরা ফাতিহা নেই, তার নামাজ অসম্পূর্ণ।’ (সহিহ্ মুসলিম)
- সর্বশ্রেষ্ঠ সুরা: হজরত আবু সাইদ ইবনুল মুআল্লা (রা.)-কে নবীজি (সা.) বলেন, ‘আমি তোমাকে কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরাটি শিখিয়ে দেব, সেটি হলো—আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন...।’ (সহিহ্ বুখারি)
- রোগ নিরাময়: এই সুরাটি ‘সুরাতুশ শিফা’ নামেও পরিচিত। হাদিসে এসেছে, এক সাহাবি বিচ্ছু দংশিত ব্যক্তিকে সুরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিয়ে সুস্থ করেছিলেন। (সহিহ্ বুখারি)
- আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন: যখন বান্দা নামাজে দাঁড়িয়ে এই সুরার একটি আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ তার উত্তর দেন। যেমন—বান্দা যখন বলে ‘আলহামদুলিল্লাহ’, আল্লাহ বলেন ‘আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল’।
সুরা ফাতিহা মুমিনের জীবনের দিশারি। প্রতিদিনের আমল ও নামাজের মাধ্যমে এই সুরার মর্মার্থ অনুধাবন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।