কবর জিয়ারতের নিয়ম ও দোয়া

কবর জিয়ারত করা প্রিয় নবী (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। এটি মানুষকে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করতে এবং পরকালের কথা স্মরণ করতে সাহায্য করে। ইসলামের প্রথম যুগে শিরক বা মূর্তিপূজার আশঙ্কায় কবর জিয়ারত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে যখন মানুষের ইমান মজবুত হয়, তখন এর অনুমতি প্রদান করেন মহানবী (সা.)।
হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে কবর জিয়ারত করো। কারণ তা দুনিয়াবিমুখতা এনে দেয় এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৫৭১)
কবর জিয়ারতের দোয়া
কবরস্থানে প্রবেশ করে বা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এই দোয়া পাঠ করা সুন্নত: ‘আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর; ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম, আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আ-সার।’ অর্থ: ‘হে কবরবাসী, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের আগে কবরে গিয়েছ এবং আমরা তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসছি।’
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনার কবরবাসীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। (জামে তিরমিজি: ১০৫৩)
সহিহ্ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আরও একটি দোয়ার উল্লেখ আছে: ‘আসসালামু আলাইকুম দারা কওমিন মুমিনিন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন।’ অর্থ: ‘এই গৃহবাসী মুমিনদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো।’ (সহিহ্ মুসলিম: ২৪৯)
কবর জিয়ারতের পদ্ধতি
দোয়া পাঠের পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দরুদ শরিফ, সুরা ফাতিহা, সুরা ইখলাস, আয়াতুল কুরসি বা পবিত্র কোরআনের অন্য যেকোনো সুরা পাঠ করা যেতে পারে। তিলাওয়াত শেষে এসবের সওয়াব মৃত ব্যক্তির আমলনামায় পৌঁছে দেওয়ার (ইসালে সওয়াব) নিয়ত করে তাঁর মাগফিরাত ও জান্নাত কামনায় আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করবেন।