সুরা দুহা: আরবি, বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও ফজিলত

সুরা দুহা (الضحى) পবিত্র কোরআনের ৯৩তম সুরা। মক্কায় অবতীর্ণ সুরাটির আয়াতসংখ্যা ১১ ও রুকু একটি। এই সুরার প্রথম শব্দ ‘দুহা’ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে।
সুরা দুহা আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ
নিচে সুরা দুহার আরবি আয়াত, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ দেওয়া হলো:
সুরা দুহা (سورة الضُّحَىٰ)
আরবি
বাংলা উচ্চারণ
অর্থ
وَالضُّحَىٰ
ওয়াদদুহা
১. শপথ পূর্বাহ্ণের।
وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ
ওয়াল্লাইলি ইজা-সাজা
২. শপথ রাতের—যখন তা গভীর হয়।
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ
মা-ওয়াদ্দাআকা রাব্বুকা ওয়ামা কালা
৩. আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ
ওয়ালাল আ-খিরাতু খাইরুল্লাকা মিনাল উলা
৪. পরকাল আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়।
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبּُكَ فَتَرْضَىٰ
ওয়া লাসাউফা ইয়ুতিকা রাব্বুকা ফাতারদা
৫. আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ
আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতিমান ফাআ-ওয়া
৬. তিনি কি আপনাকে এতিমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
ওয়া ওয়াজাদাকা দাল্লান ফাহাদা
৭. তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
ওয়া ওয়াজাদাকা আইলান ফাআগনা
৮. তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
ফাআম্মাল ইয়াতিমা ফালা-তাকহার
৯. সুতরাং, আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না।
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
ওয়া আম্মাস সা-ইলা ফালা তানহার
১০. এবং ভিক্ষুককে ধমক দেবেন না।
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
ওয়া আম্মা বিনিমাতি রাব্বিকা ফাহাদ্দিছ
১১. আর আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।
সুরা দুহা নাজিলের প্রেক্ষাপট
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর ওহি আসা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে কাফেররা উপহাস করতে শুরু করে যে, ‘মুহাম্মদের রব তাঁকে ত্যাগ করেছেন।’ এতে নবীজি (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। তখন আল্লাহ তাআলা এই সুরা নাজিল করে জানান যে, তিনি তাঁর নবীকে ছেড়ে যাননি, বরং পরকালে তাঁর জন্য আরও বড় পুরস্কার অপেক্ষা করছে।
সুরা দুহার বিশেষ ফজিলত ও গুরুত্ব
- হতাশা থেকে মুক্তি: এই সুরা মানসিক প্রশান্তি ও হতাশা দূর করার মহৌষধ।
- আশার আলো: এটি মুমিনদের মনে করিয়ে দেয় যে, কষ্টের পরই সুখ আসে।
- কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধি: অতীতের নেয়ামত স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি শোকর আদায়ের শিক্ষা দেয় এই সুরা।
সুরা দুহা থেকে আমাদের ৫টি শিক্ষা
- ১. হতাশ না হওয়া: জীবনের কঠিন সময়ে ধৈর্য না হারিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা।
- ২. নেয়ামতের শুকরিয়া: আল্লাহ আমাদের অতীতে যে সাহায্য করেছেন, তা স্মরণ করে আলহামদুলিল্লাহ বলা।
- ৩. এতিম ও অসহায়দের সেবা: এতিমদের প্রতি কঠোর না হওয়া এবং সাধ্যমতো তাদের সাহায্য করা।
- ৪. সুন্দর আচরণ: সাহায্যপ্রার্থী বা অভাবী মানুষকে ধমক না দিয়ে বিনম্র আচরণ করা।
- ৫. নেয়ামত প্রকাশ: আল্লাহ সামর্থ্য দিলে তা কথা, কাজ ও বেশভূষায় প্রকাশ করা (অহংকার ছাড়া)।