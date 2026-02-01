হোম > ইসলাম

রংপুরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

ইসলাম ডেস্ক 

রংপুরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে রংপুরের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

রংপুর জেলা রমজান তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) সেহরির শেষ সময় ফজরের আজান ইফতারের সময় ★০১ ১৯ ফেব্রুয়ারি ৫:১৭ ৫:২০ ৬:০০ ০২ ২০ ফেব্রুয়ারি ৫:১৬ ৫:১৯ ৬:০১ ০৩ ২১ ফেব্রুয়ারি ৫:১৫ ৫:১৮ ৬:০২ ০৪ ২২ ফেব্রুয়ারি ৫:১৪ ৫:১৮ ৬:০২ ০৫ ২৩ ফেব্রুয়ারি ৫:১৪ ৫:১৭ ৬:০৩ ০৬ ২৪ ফেব্রুয়ারি ৫:১৩ ৫:১৬ ৬:০৩ ০৭ ২৫ ফেব্রুয়ারি ৫:১২ ৫:১৫ ৬:০৪ ০৮ ২৬ ফেব্রুয়ারি ৫:১১ ৫:১৪ ৬:০৪ ০৯ ২৭ ফেব্রুয়ারি ৫:১০ ৫:১৪ ৬:০৫ ১০ ২৮ ফেব্রুয়ারি ৫:০৯ ৫:১৩ ৬:০৬ ১১ ০১ মার্চ ৫:০৮ ৫:১২ ৬:০৬ ১২ ০২ মার্চ ৫:০৮ ৫:১১ ৬:০৭ ১৩ ০৩ মার্চ ৫:০৭ ৫:১০ ৬:০৭ ১৪ ০৪ মার্চ ৫:০৬ ৫:০৯ ৬:০৮ ১৫ ০৫ মার্চ ৫:০৫ ৫:০৮ ৬:০৮ ১৬ ০৬ মার্চ ৫:০৪ ৫:০৭ ৬:০৯ ১৭ ০৭ মার্চ ৫:০৩ ৫:০৬ ৬:০৯ ১৮ ০৮ মার্চ ৫:০২ ৫:০৫ ৬:১০ ১৯ ০৯ মার্চ ৫:০১ ৫:০৪ ৬:১০ ২০ ১০ মার্চ ৫:০০ ৫:০৩ ৬:১১ ২১ ১১ মার্চ ৪:৫৯ ৫:০২ ৬:১১ ২২ ১২ মার্চ ৪:৫৮ ৫:০১ ৬:১২ ২৩ ১৩ মার্চ ৪:৫৭ ৫:০০ ৬:১২ ২৪ ১৪ মার্চ ৪:৫৬ ৪:৫৯ ৬:১৩ ২৫ ১৫ মার্চ ৪:৫৫ ৪:৫৮ ৬:১৩ ২৬ ১৬ মার্চ ৪:৫৪ ৪:৫৭ ৬:১৪ ২৭ ১৭ মার্চ ৪:৫৩ ৪:৫৬ ৬:১৪ ২৮ ১৮ মার্চ ৪:৫২ ৪:৫৫ ৬:১৫ ২৯ ১৯ মার্চ ৪:৫০ ৪:৫৪ ৬:১৫ ৩০ ২০ মার্চ ৪:৪৯ ৪:৫৩ ৬:১৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

  • সাহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • রংপুরের সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।
সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ফজরের পর যেসব দোয়া ও আমল করবেন

ময়মনসিংহের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

রমজানকে সাজাতে মুমিনের ১০ প্রস্তুতি

সুরা কদর অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও শানে নুজুল

রাজশাহীর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

সিলেটের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি: আল্লাহর অতিপ্রিয় বাক্য

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ অর্থ ও ফজিলত

সুরা কাফিরুনের অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ ও ফজিলত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা