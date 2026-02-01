রংপুরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে রংপুরের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
রংপুর জেলা
রমজান
তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
সেহরির শেষ সময়
ফজরের আজান
ইফতারের সময়
★০১
১৯ ফেব্রুয়ারি
৫:১৭
৫:২০
৬:০০
০২
২০ ফেব্রুয়ারি
৫:১৬
৫:১৯
৬:০১
০৩
২১ ফেব্রুয়ারি
৫:১৫
৫:১৮
৬:০২
০৪
২২ ফেব্রুয়ারি
৫:১৪
৫:১৮
৬:০২
০৫
২৩ ফেব্রুয়ারি
৫:১৪
৫:১৭
৬:০৩
০৬
২৪ ফেব্রুয়ারি
৫:১৩
৫:১৬
৬:০৩
০৭
২৫ ফেব্রুয়ারি
৫:১২
৫:১৫
৬:০৪
০৮
২৬ ফেব্রুয়ারি
৫:১১
৫:১৪
৬:০৪
০৯
২৭ ফেব্রুয়ারি
৫:১০
৫:১৪
৬:০৫
১০
২৮ ফেব্রুয়ারি
৫:০৯
৫:১৩
৬:০৬
১১
০১ মার্চ
৫:০৮
৫:১২
৬:০৬
১২
০২ মার্চ
৫:০৮
৫:১১
৬:০৭
১৩
০৩ মার্চ
৫:০৭
৫:১০
৬:০৭
১৪
০৪ মার্চ
৫:০৬
৫:০৯
৬:০৮
১৫
০৫ মার্চ
৫:০৫
৫:০৮
৬:০৮
১৬
০৬ মার্চ
৫:০৪
৫:০৭
৬:০৯
১৭
০৭ মার্চ
৫:০৩
৫:০৬
৬:০৯
১৮
০৮ মার্চ
৫:০২
৫:০৫
৬:১০
১৯
০৯ মার্চ
৫:০১
৫:০৪
৬:১০
২০
১০ মার্চ
৫:০০
৫:০৩
৬:১১
২১
১১ মার্চ
৪:৫৯
৫:০২
৬:১১
২২
১২ মার্চ
৪:৫৮
৫:০১
৬:১২
২৩
১৩ মার্চ
৪:৫৭
৫:০০
৬:১২
২৪
১৪ মার্চ
৪:৫৬
৪:৫৯
৬:১৩
২৫
১৫ মার্চ
৪:৫৫
৪:৫৮
৬:১৩
২৬
১৬ মার্চ
৪:৫৪
৪:৫৭
৬:১৪
২৭
১৭ মার্চ
৪:৫৩
৪:৫৬
৬:১৪
২৮
১৮ মার্চ
৪:৫২
৪:৫৫
৬:১৫
২৯
১৯ মার্চ
৪:৫০
৪:৫৪
৬:১৫
৩০
২০ মার্চ
৪:৪৯
৪:৫৩
৬:১৬