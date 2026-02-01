ময়মনসিংহের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে ময়মনসিংহের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
ময়মনসিংহ জেলা
রমজান
তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
সেহরির শেষ সময়
ফজরের আজান
ইফতারের সময়
★০১
১৯ ফেব্রুয়ারি
৫:১১
৫:১৫
৫:৫৭
০২
২০ ফেব্রুয়ারি
৫:১০
৫:১৪
৫:৫৭
০৩
২১ ফেব্রুয়ারি
৫:১০
৫:১৪
৫:৫৮
০৪
২২ ফেব্রুয়ারি
৫:০৯
৫:১৩
৫:৫৮
০৫
২৩ ফেব্রুয়ারি
৫:০৮
৫:১২
৫:৫৯
০৬
২৪ ফেব্রুয়ারি
৫:০৭
৫:১১
৫:৫৯
০৭
২৫ ফেব্রুয়ারি
৫:০৭
৫:১১
৬:০০
০৮
২৬ ফেব্রুয়ারি
৫:০৬
৫:১০
৬:০১
০৯
২৭ ফেব্রুয়ারি
৫:০৫
৫:০৯
৬:০১
১০
২৮ ফেব্রুয়ারি
৫:০৪
৫:০৮
৬:০২
১১
০১ মার্চ
৫:০৩
৫:০৭
৬:০২
১২
০২ মার্চ
৫:০২
৫:০৬
৬:০৩
১৩
০৩ মার্চ
৫:০২
৫:০৫
৬:০৩
১৪
০৪ মার্চ
৫:০১
৫:০৫
৬:০৪
১৫
০৫ মার্চ
৫:০০
৫:০৪
৬:০৪
১৬
০৬ মার্চ
৪:৫৯
৫:০৩
৬:০৫
১৭
০৭ মার্চ
৪:৫৮
৫:০২
৬:০৫
১৮
০৮ মার্চ
৪:৫৭
৫:০১
৬:০৬
১৯
০৯ মার্চ
৪:৫৬
৫:০০
৬:০৬
২০
১০ মার্চ
৪:৫৫
৪:৫৯
৬:০৭
২১
১১ মার্চ
৪:৫৪
৪:৫৮
৬:০৭
২২
১২ মার্চ
৪:৫৩
৪:৫৭
৬:০৭
২৩
১৩ মার্চ মার্চ
৪:৫২
৪:৫৬
৬:০৮
২৪
১৪ মার্চ
৪:৫১
৪:৫৫
৬:০৮
২৫
১৫ মার্চ
৪:৫০
৪:৫৪
৬:০৯
২৬
১৬ মার্চ
৪:৪৯
৪:৫৩
৬:০৯
২৭
১৭ মার্চ
৪:৪৮
৪:৫২
৬:১০
২৮
১৮ মার্চ
৪:৪৭
৪:৫১
৬:১০
২৯
১৯ মার্চ
৪:৪৬
৪:৫০
৬:১১
৩০
২০ মার্চ
৪:৪৫
৪:৪৯
৬:১১