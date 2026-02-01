হোম > ইসলাম

ময়মনসিংহের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

ইসলাম ডেস্ক 

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে ময়মনসিংহের সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।

ময়মনসিংহ জেলা রমজান তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) সেহরির শেষ সময় ফজরের আজান ইফতারের সময় ★০১ ১৯ ফেব্রুয়ারি ৫:১১ ৫:১৫ ৫:৫৭ ০২ ২০ ফেব্রুয়ারি ৫:১০ ৫:১৪ ৫:৫৭ ০৩ ২১ ফেব্রুয়ারি ৫:১০ ৫:১৪ ৫:৫৮ ০৪ ২২ ফেব্রুয়ারি ৫:০৯ ৫:১৩ ৫:৫৮ ০৫ ২৩ ফেব্রুয়ারি ৫:০৮ ৫:১২ ৫:৫৯ ০৬ ২৪ ফেব্রুয়ারি ৫:০৭ ৫:১১ ৫:৫৯ ০৭ ২৫ ফেব্রুয়ারি ৫:০৭ ৫:১১ ৬:০০ ০৮ ২৬ ফেব্রুয়ারি ৫:০৬ ৫:১০ ৬:০১ ০৯ ২৭ ফেব্রুয়ারি ৫:০৫ ৫:০৯ ৬:০১ ১০ ২৮ ফেব্রুয়ারি ৫:০৪ ৫:০৮ ৬:০২ ১১ ০১ মার্চ ৫:০৩ ৫:০৭ ৬:০২ ১২ ০২ মার্চ ৫:০২ ৫:০৬ ৬:০৩ ১৩ ০৩ মার্চ ৫:০২ ৫:০৫ ৬:০৩ ১৪ ০৪ মার্চ ৫:০১ ৫:০৫ ৬:০৪ ১৫ ০৫ মার্চ ৫:০০ ৫:০৪ ৬:০৪ ১৬ ০৬ মার্চ ৪:৫৯ ৫:০৩ ৬:০৫ ১৭ ০৭ মার্চ ৪:৫৮ ৫:০২ ৬:০৫ ১৮ ০৮ মার্চ ৪:৫৭ ৫:০১ ৬:০৬ ১৯ ০৯ মার্চ ৪:৫৬ ৫:০০ ৬:০৬ ২০ ১০ মার্চ ৪:৫৫ ৪:৫৯ ৬:০৭ ২১ ১১ মার্চ ৪:৫৪ ৪:৫৮ ৬:০৭ ২২ ১২ মার্চ ৪:৫৩ ৪:৫৭ ৬:০৭ ২৩ ১৩ মার্চ মার্চ ৪:৫২ ৪:৫৬ ৬:০৮ ২৪ ১৪ মার্চ ৪:৫১ ৪:৫৫ ৬:০৮ ২৫ ১৫ মার্চ ৪:৫০ ৪:৫৪ ৬:০৯ ২৬ ১৬ মার্চ ৪:৪৯ ৪:৫৩ ৬:০৯ ২৭ ১৭ মার্চ ৪:৪৮ ৪:৫২ ৬:১০ ২৮ ১৮ মার্চ ৪:৪৭ ৪:৫১ ৬:১০ ২৯ ১৯ মার্চ ৪:৪৬ ৪:৫০ ৬:১১ ৩০ ২০ মার্চ ৪:৪৫ ৪:৪৯ ৬:১১

  • সেহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • ময়মনসিংহের সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।
