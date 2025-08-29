হোম > বিশ্ব > ভারত

উত্তর প্রদেশের গ্রামে চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার গুগল ম্যাপসের কর্মীরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: এনডিটিভি

ভারতের উত্তর প্রদেশের কানপুর শহরের এক গ্রামে জরিপ করতে গিয়েছিল গুগল ম্যাপসের একটি দল। সে সময় চোর সন্দেহে স্থানীয়দের হাতে তারা পিটুনির শিকার হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কানপুরের বিরহার গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল গুগল ম্যাপসের জন্য নিযুক্ত টেক মাহিন্দ্রার কর্মীরা একটি বিশেষ যন্ত্রসংবলিত গাড়ি ও ক্যামেরার সাহায্যে রাস্তার ছবি তুলছিলেন, যাতে মানচিত্রে সঠিকভাবে রাস্তা চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু গ্রামবাসী ওই ক্যামেরাযুক্ত গাড়িকে সন্দেহজনক মনে করেন এবং ধারণা করেন, চুরির উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ কিছু মানুষ গাড়িটি ঘিরে ফেলেন। কর্মীদের আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। একপর্যায়ে দলটির সদস্যদের মারধর শুরু করেন গ্রামবাসী। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে হস্তক্ষেপ করে।

পরে গ্রামবাসী ও জরিপকারী দল—দুই পক্ষকেই থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গুগল ম্যাপসের কর্মীরা জানান, তাঁরা চোর নন; গ্রামের মানচিত্র তৈরি করছিলেন। তাঁদের কথা শোনার পর গ্রামবাসী শান্ত হন।

গুগল ম্যাপসের এক কর্মী এনডিটিভিকে বলেন, ‘আমার দল নিয়ে আমরা মানচিত্র তৈরির কাজে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভুল-বোঝাবুঝির কারণে স্থানীয়রা আমাদের মারধর করে। আমরা এই কাজের জন্য ডিজিপির (পুলিশের মহাপরিচালক) অনুমতি নিয়েছিলাম।’

স্থানীয়দের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে ওই এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে, যার কারণে তাঁরা অতিরিক্ত সতর্ক ছিলেন।

এ ঘটনায় গুগল ম্যাপসের দলটি গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে থানায় কোনো অভিযোগ করেনি।

কানপুর পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজখবর নেয় এবং নিশ্চিত হয় যে গুগল ম্যাপসের কাজ চলছিল। বর্তমানে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে এবং স্থানীয়দের শান্ত করে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

