মার্কিন হামলায় ইরানি যুদ্ধজাহাজের অন্তত ৮০ আরোহী নিহত: শ্রীলঙ্কা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইরানের ডুবে যাওয়া যুদ্ধজাহাজ আইআরআইএস দেনা। ছবি: এএফপি

ভারত মহাসাগরে মার্কিন সাবমেরিনের টর্পেডো হামলায় বিধ্বস্ত ইরানি যুদ্ধজাহাজের অন্তত ৮০ জন আরোহী নিহত হয়েছেন। শ্রীলঙ্কার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্থানীয় একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শ্রীলঙ্কার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, আক্রান্ত জাহাজটি ভারতের পূর্ব উপকূলীয় বন্দর থেকে ইরানের দিকে ফিরে যাচ্ছিল। ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় অবস্থানকালে মার্কিন সাবমেরিন থেকে এটি লক্ষ্য করে টর্পেডো ছোড়া হয়। হামলায় জাহাজটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সাগরে তলিয়ে যায় এবং এতে থাকা অন্তত ৮০ জন প্রাণ হারান।

এর আগে শ্রীলঙ্কান নৌবাহিনী জানিয়েছিল, ডুবে যাওয়া জাহাজটির নাম আইআরআইএস দেনা। জাহাজটিতে প্রায় ১৮০ জন নৌসদস্য ছিলেন। এখন পর্যন্ত ৮০ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হলেও বাকিদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা এখনো অস্পষ্ট।

এদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ পেন্টাগনে আজ এক সংবাদ সম্মেলনে এই হামলাকে ‘দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম সফল টর্পেডো আক্রমণ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ভারত মহাসাগরে ইরানি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়েছে মার্কিন ডুবোজাহাজ: হেগসেথ

তিনি বলেন, মার্কিন সাবমেরিনটি ইরানের ‘প্রাইজ শিপ’ সোলাইমানিকে লক্ষ্য করে টর্পেডো ছোড়ে। জাহাজটির নামকরণ করা হয়েছিল সাবেক ইরানি জেনারেল কাসেম সোলাইমানির নামে, যিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে মার্কিন হামলায় নিহত হয়েছিলেন।

তিনি বিদ্রূপ করে বলেন, ‘আমার ধারণা মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁকে (সোলাইমানি) দুইবার ঘায়েল করলেন।’

