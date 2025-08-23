চিয়া সিড খাওয়ার ৭ সম্ভাব্য ঝুঁকি

চিয়া সিডকে আমরা অনেক সময় ‘সুপারফুড’ হিসেবে দেখি। তবে এর কিছু ক্ষতিকর দিকও আছে। নিয়মিত বা বেশি পরিমাণে চিয়া সিড খেলে আপনি কিছু সম্ভাব্য ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন।
অ্যালার্জি
যদিও খুব কম দেখা যায়, তবু কারও কারও ক্ষেত্রে চিয়া সিড খেলে অ্যালার্জি হতে পারে। এর মধ্যে মাথা ঘোরা, চুলকানি, ত্বকে ফুসকুড়ি, মুখ ফুলে যাওয়া বা শ্বাসকষ্টের মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
শ্বাসরোধ
শুকনো চিয়া সিড পানির সংস্পর্শে এসে নিজের ওজনের প্রায় ২৭ গুণ পর্যন্ত ফুলে যায়। তাই সরাসরি শুকনো দানাগুলো খেয়ে পানি খেলে তা খাদ্যনালিতে আটকে যেতে পারে। যাদের গিলতে সমস্যা হয়, তাদের অবশ্যই ভিজিয়ে খাওয়া উচিত।
ওষুধের সঙ্গে প্রভাব
চিয়া সিডের ফাইবার ও ওমেগা-৩ কিছু ওষুধের শোষণে প্রভাব ফেলতে পারে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে—
পুষ্টি শোষণে বাধা
অতিরিক্ত ফাইবার শরীরে খনিজ শোষণ কমাতে পারে। চিয়া সিডে প্রচুর ফাইবার থাকায় বেশি খেলে দস্তা, ক্যালসিয়াম ও আয়রনের শোষণ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
কিডনির সমস্যা
যাদের দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগ আছে অথবা আগে কিডনিতে পাথর হয়েছিল, তারা বেশি পরিমাণে চিয়া সিড খেলে সমস্যা হতে পারে।
সূত্র: ভেরি ওয়েল হেলথ