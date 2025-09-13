হোম > স্বাস্থ্য > স্বাস্থ্য টিপস

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

ফিচার ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

নিয়মিত শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পাশাপাশি বিশেষ কিছু পানীয়ও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই পানীয়গুলো অল্প সময়ে সহজে তৈরি করা যায়।

এ ছাড়া মৌসুমি ফ্লুসহ অন্যান্য সংক্রমণ থেকে শরীরকে সুরক্ষিত রাখতে কার্যকর।

হলুদ-আদা চা

হলুদে থাকা প্রাকৃতিক রাসায়নিক উপাদান কুরকিউমিন শরীরের জন্য বেশ উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, কুরকিউমিন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করলে শরীরে প্রদাহের মাত্রা অনেকটা কমে যায়। এটি রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

আমলকীর রস

এটি ভিটামিন সির দারুণ উৎস। এক গবেষণা থেকে জানা যায়, আমলকী প্রাকৃতিক ভিটামিন

সি-এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎস। প্রতিটি আমলকীর মধ্যে ৬০০ থেকে ৭০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে।

তুলসী চা

তুলসীর অনেক উপকারিতা রয়েছে। এটি মানসিক চাপ কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। তুলসীতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি ও জিংক শরীরের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

গ্রিন স্মুদি

সকালের পানীয় হিসেবে গ্রিন স্মুদি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। এটি ক্লোরোফিল, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পূর্ণ থাকায় রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

হলুদ দুধ

এটি ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদিক পানীয়, যা স্বাস্থ্য উপকারিতায় ভরপুর এবং পাচনতন্ত্রের সুস্থতা বজায় রাখে। এই পানীয় নিয়মিত খেলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে এবং বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা মিলবে।

