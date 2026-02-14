সাইনোসাইটিসের সংক্রমণ যেভাবে প্রতিরোধ করবেন

ঠান্ডা ও ধুলাবালুর উপদ্রব এবং নাক, চোখ ও মাথাব্যথার জন্য সাইনাসে আক্রান্ত রোগীদের কষ্ট পেতে হয়। প্রচুর ভিটামিন সি-জাতীয় খাবার খেলে সংক্রমণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এ ছাড়া কিছু ঘরোয়া উপায়ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মুক্তি পাওয়া যায়।
পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। শরীরে পানির ভারসাম্য ঠিক থাকলে পানিশূন্যতা ও সাইনাসের ব্যথা থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব। পানি পান করার পাশাপাশি বেশি বেশি তরল খাবার খেতে হবে।
সাইনোসাইটিস হলে নাক, চোখ ও মাথা প্রচণ্ড ব্যথা করে। নাক বন্ধ হয়ে যাওয়াসহ চোখ জ্বালাপোড়া করে। এ সময় টগবগে গরম পানির ভাপ নিলে প্রশান্তি আসবে এবং ব্যথা কমে যায়। পানি গরম করার সময় তাতে পুদিনাপাতা মিশিয়ে নিলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়।
ভাপ নেওয়ার সময়
বন্ধ নাক খুলে গিয়ে তরল সর্দি বেরিয়ে যায়। এ সময় সর্দি বের করে দিয়ে ভালোভাবে নাক পরিষ্কার করে নিতে হবে। এর মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস সহজে দূর হয়ে যাবে নাক থেকে।
সাইনাসে আক্রান্ত হলে গরম চা, পানি, স্যুপ গরম গরম খেতে পারেন।
সূত্র: হেলথলাইন ও অন্যান্য