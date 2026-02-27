হোম > পরিবেশ

রাজধানী ঢাকায় সকালে উঠেছে ঝলমলে রোদ, কমেছে তাপমাত্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকায় আজ শুক্রবার সকালে আবহাওয়া কিছুটা হিমশীতল। উঠেছে ঝলমলে রোদ। তাপমাত্রাও আগের দিন বৃহস্পতিবারের চেয়ে প্রায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমেছে। গতকাল সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ২০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ একই সময় ছিল ১৯ দশমিক ৬।

আজ দিনের বেলা তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়, সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৫ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৬টায় এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ২৩ মিনিটে।

