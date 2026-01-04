হোম > পরিবেশ

ঢাকায় শীত আরও বেড়েছে, পড়েছে ঘন কুয়াশা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রাজধানী ঢাকায় রবিবার সকালে এই মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২.৩ ডিগ্ৰী সেলসিয়াস। ছবিটি রোববার সকালে মিরপুর তুরাগনদী থেকে তোলা। ছবি: ওমর ফারুক

রাজধানী ঢাকায় আজ রোববার সকালে আরও শীত পড়েছে। সেই সঙ্গে ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে চারপাশ। কর্মব্যস্ত এই শহরের কোথাও কোথাও এত ঘন কুয়াশা পড়েছে যে যানবাহনকে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে।

গতকাল শনিবার সকালে ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সেটি হয়েছে ১২ দশমিক ৩।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

নকুয়াশার পড়ায় কর্মব্যস্ত রাজধানী ঢাকার কোথাও কোথাও যানবাহনগুলো হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। আজ সূর্যাস্ত ৫টা ২৫ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৪২ মিনিটে।

