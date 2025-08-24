সিনেমায় আর গান করতে চান না প্রিন্স মাহমুদ

বাংলা ব্যান্ড ও আধুনিক অনেক জনপ্রিয় গানের গীতিকার ও সুরকার প্রিন্স মাহমুদ। ‘মা’, ‘বাবা’, ‘বাংলাদেশ’, ‘আজ জন্মদিন তোমার’, ‘এত কষ্ট কেন ভালোবাসায়’, ‘এত দিন পরে প্রশ্ন জাগে’সহ জনপ্রিয় অনেক গানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর নাম। সিনেমার গানেও কম জনপ্রিয় নন তিনি। দুই বছর আগে শাকিব খানের ‘প্রিয়তমা’ সিনেমায় ‘ঈশ্বর’ গান দিয়ে চমকে দেন প্রিন্স। এরপর ‘বরবাদ’ ও ‘জংলি’ সিনেমার জন্য গান করেছেন। অনেক নির্মাতা এখন সিনেমার গানে তাঁকে চাইছেন। তবে প্রিন্স জানিয়ে দিলেন, সিনেমার গান আর করতে চান না। থাকতে চান অডিওর গান নিয়ে, যে গান তাঁকে পরিচিতি দিয়েছে।
সিনেমায় গান না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে ফেসবুকে প্রিন্স মাহমুদ লেখেন, ‘অনেক সিনেমার কাজ ফিরিয়ে দিয়েছি। কারণ, সিনেমায় আমার নতুন কিছু দেওয়ার নাই। যে যা-ই বলুন, সিনেমার গান আসলে নায়ক, পরিচালকের গান হয়, আমার গান হয় না। অকারণ ক্রেডিট নেওয়ার কোনো মানে হয় না।’
প্রিন্স মাহমুদ আরও লেখেন, ‘আমি সিনেমার কাজ এনজয় করছি না। প্রতিটি গান ভালো করার একটা মানসিক চাপ থাকে। তবে সিনেমার গান করতে গিয়ে অনেক সম্মান পেয়েছি, সর্বোচ্চ প্রচার পেয়েছি। এটাও আমার জন্য চাপ। আমি অডিওর গানে থাকব, যেখানে জেমসের গাওয়া “মা”, “বাবা”, “বাংলাদেশ”, আইয়ুব বাচ্চুর “বেলা শেষে ফিরে এসে”, “বারো মাস তোমায় ভালোবাসি”, হাসানের “এত কষ্ট কেন ভালোবাসায়”, শাফিন আহমেদের “আজ জন্মদিন তোমার”, খালিদের “যদি হিমালয় হয়ে”, মাহাদির “তুমি বরুনা হলে”, রুমির “মাটি হব মাটি”, তাহসানের “আমার ছিপ নৌকোয় এসো”, তপু-ন্যান্সির “ভুবন ডাঙার হাসি”, তানজির তুহিনের “আলো”, “অনাগত”, এলিটার “কবি” বা মিনারের গাওয়া “একাকিত্বের কোনও মানে নেই”-এর মতো গান হবে; যে গান আমার গান হবে।’
প্রিন্স মাহমুদের এমন পোস্টের পর অনেকে হতাশা প্রকাশ করেছেন। অনেকে আবার তাঁর সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে করছেন। কেউ কেউ জানতে চইছেন, কেন তিনি সিনেমার গান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রিন্স মাহমুদ লেখেন, ‘অডিওর গানই আমাকে প্রিন্স মাহমুদ বানিয়েছে, আজকের এই অবস্থানে এনেছে, এ কথা ভুলি কী করে। অডিওর গান যদি না চলে, তাহলে অনেক কিছুই নষ্ট হবে। আমাদের সেই গান বানাতে হবে, যে গান লিরিক্স ভিডিও দিয়ে হলেও মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। একটু কম চলুক বা আস্তে আস্তে পৌঁছাক, তবু করে যেতে হবে। ভিন্ন কিছু চলছে দেখে কনফিউজড হওয়া যাবে না। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। নিজের ভালো লাগা গান করতে হবে। অর্ডারি কাজ চাইলে করতে পারি, কিন্তু আত্মা যেটা চায়, সেটা করতে হবে।’