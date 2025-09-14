হোম > বিনোদন > গান

বৃষ্টি উপেক্ষা করে ফরিদা পারভীনকে শেষবিদায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফরিদা পারভীনের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সকাল থেকে কাঁদছে ঢাকার আকাশ। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনের প্রতি। শেষবিদায় জানালেন তাঁকে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সরকারি-বেসরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সংগীতশিল্পীসহ সর্বস্তরের জনতা ফুলেল শ্রদ্ধা জানান লালনকন্যাকে। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা সম্পন্ন হয়। তারপর কুষ্টিয়ার পথে রওনা হন লালনকন্যা, যেখানে হবে তাঁর শেষ ঠিকানা।

দুপুর ১২টার দিকে শিল্পীর মরদেহ আনা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। সেখানে ফুলেল শ্রদ্ধায় শেষবিদায় জানানো হয় তাঁকে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফরিদা পারভীনের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা। ছবি: আজকের পত্রিকা

লালনসংগীতের এই প্রখ্যাত শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে সংস্কৃতিসচিব মো. মফিদুর রহমান বলেন, ‘লালনসংগীতসহ বাংলার গান তিনি সযত্নে ধারণ ও প্রচার করেছেন। তাঁর কণ্ঠে লালনের গান শুধু সুরেলা আবেগেই ভাসায়নি, আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্লীন দর্শন ও জীবনবোধকেও নতুন মাত্রায় তুলে ধরেছিল। তাঁর শিল্পচর্চা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রেরণা জুগিয়েছে। শিল্পীর স্মৃতি রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।’

গীতিকার ও নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক লতিফুল ইসলাম শিবলী বলেন, ‘ফরিদা পারভীনের কোনো বিকল্প তৈরি হয়নি। আর হবেও না। এটা একটা অপূরণীয় ক্ষতি হলো। আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে এটা একটা অনেক বড় শূন্যতা। আমি জানি না এ শূন্যতা কীভাবে পূরণ হবে।’

কণ্ঠশিল্পী বিউটি বলেন, ‘ফরিদা পারভীন ম্যাম চলে গেছেন, আল্লাহ তাআলা যেন জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করেন। তাঁর চলে যাওয়ায় যে অপূরণীয় ক্ষতি আমাদের হয়ে গেল, লালনসংগীতে তাঁর যে ভক্তরা রয়েছে, তারা বেশ ভালো করে বুঝতে পারছে।’

নির্মাতা কামার আহমদ সাইমন বলেন, ‘একজন ফরিদা পারভীন চলে যাওয়া মানে একক ব্যক্তি চলে যাওয়া না। একটা সময় চলে যাওয়া, একটা পর্যায় চলে যাওয়া।’

সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে বাদ জোহর তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কুষ্টিয়ায় আরেক দফা জানাজা শেষে তাঁকে দাফন করা হবে কুষ্টিয়া পৌর কবরস্থানে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফরিদা পারভীনের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গতকাল রাত সোয়া ১০টায় প্রয়াত হন দেশের কিংবদন্তি লালনসংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি স্বামী ও চার সন্তান রেখে গেছেন। দীর্ঘদিন ধরে কিডনির জটিলতায় ভুগছিলেন এই শিল্পী।

ভিডিও কলে যুক্ত হয়ে ফরিদা পারভীনকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন রুনা লায়লা
লালনকন্যা খ্যাত সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন মারা গেছেন
সম্পর্কিত

ফরিদা পারভীনের মতো শিল্পী শতবর্ষে একবার আসে: গাজী আবদুল হাকিম

ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে কনকচাঁপা বললেন, ‘অসহায় হয়ে যাচ্ছি’

ভিডিও কলে যুক্ত হয়ে ফরিদা পারভীনকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন রুনা লায়লা

সকালে শহীদ মিনারে ফরিদা পারভীনকে শ্রদ্ধা, দাফন কুষ্টিয়ায় মা-বাবার কবরে

লালনকন্যা খ্যাত সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন মারা গেছেন

মৃত্যুর পাঁচ বছর পর এন্ড্রু কিশোরের নামে বকেয়া কর পরিশোধের নোটিশ

প্রকাশ পেল লুমিনের নতুন গান

পাকিস্তানি হিরো আলমকে ডিম নিক্ষেপ, ভিডিও প্রকাশ করায় মামলার হুমকি

ত্রাণ বিতরণে গিয়ে ভালুকের মুখে কুররাতুল আইন বালুচ, এখন শঙ্কামুক্ত

সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন লাইফ সাপোর্টে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা