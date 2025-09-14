বৃষ্টি উপেক্ষা করে ফরিদা পারভীনকে শেষবিদায়

সকাল থেকে কাঁদছে ঢাকার আকাশ। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনের প্রতি। শেষবিদায় জানালেন তাঁকে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সরকারি-বেসরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সংগীতশিল্পীসহ সর্বস্তরের জনতা ফুলেল শ্রদ্ধা জানান লালনকন্যাকে। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা সম্পন্ন হয়। তারপর কুষ্টিয়ার পথে রওনা হন লালনকন্যা, যেখানে হবে তাঁর শেষ ঠিকানা।
দুপুর ১২টার দিকে শিল্পীর মরদেহ আনা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। সেখানে ফুলেল শ্রদ্ধায় শেষবিদায় জানানো হয় তাঁকে।
লালনসংগীতের এই প্রখ্যাত শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে সংস্কৃতিসচিব মো. মফিদুর রহমান বলেন, ‘লালনসংগীতসহ বাংলার গান তিনি সযত্নে ধারণ ও প্রচার করেছেন। তাঁর কণ্ঠে লালনের গান শুধু সুরেলা আবেগেই ভাসায়নি, আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্লীন দর্শন ও জীবনবোধকেও নতুন মাত্রায় তুলে ধরেছিল। তাঁর শিল্পচর্চা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রেরণা জুগিয়েছে। শিল্পীর স্মৃতি রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।’
গীতিকার ও নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক লতিফুল ইসলাম শিবলী বলেন, ‘ফরিদা পারভীনের কোনো বিকল্প তৈরি হয়নি। আর হবেও না। এটা একটা অপূরণীয় ক্ষতি হলো। আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে এটা একটা অনেক বড় শূন্যতা। আমি জানি না এ শূন্যতা কীভাবে পূরণ হবে।’
কণ্ঠশিল্পী বিউটি বলেন, ‘ফরিদা পারভীন ম্যাম চলে গেছেন, আল্লাহ তাআলা যেন জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করেন। তাঁর চলে যাওয়ায় যে অপূরণীয় ক্ষতি আমাদের হয়ে গেল, লালনসংগীতে তাঁর যে ভক্তরা রয়েছে, তারা বেশ ভালো করে বুঝতে পারছে।’
নির্মাতা কামার আহমদ সাইমন বলেন, ‘একজন ফরিদা পারভীন চলে যাওয়া মানে একক ব্যক্তি চলে যাওয়া না। একটা সময় চলে যাওয়া, একটা পর্যায় চলে যাওয়া।’
সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে বাদ জোহর তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কুষ্টিয়ায় আরেক দফা জানাজা শেষে তাঁকে দাফন করা হবে কুষ্টিয়া পৌর কবরস্থানে।
গতকাল রাত সোয়া ১০টায় প্রয়াত হন দেশের কিংবদন্তি লালনসংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি স্বামী ও চার সন্তান রেখে গেছেন। দীর্ঘদিন ধরে কিডনির জটিলতায় ভুগছিলেন এই শিল্পী।