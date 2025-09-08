জন্মদিনে ডিজিটাল আর্কাইভ চালু করলেন সংগীতশিল্পী ইয়াসমিন মুশতারী

নজরুলসংগীতশিল্পী ইয়াসমিন মুশতারীর জন্মদিন আজ ৮ সেপ্টেম্বর। এই বিশেষ দিনে তিনি একটি বিশেষ উদ্যোগ শুরু করেছেন— ‘ডিজিটাল আর্কাইভ অব ইয়াসমিন মুশতারী’। উন্মুক্ত হয়েছে তাঁর ওয়েব সাইট, এতে যুক্ত করা হয়েছে শিল্পীর দীর্ঘ বর্ণাঢ্য সংগীতজীবন, শিল্পকর্ম ও অর্জনের প্রায় সব তথ্য।
ওয়েবসাইট ভিজিট করলে পাওয়া যাবে শিল্পীর জীবনী, গান, অডিও-ভিডিও, পুরস্কার, অ্যালবামের তথ্য, সংবাদ, সাক্ষাৎকার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের লিংক ও নানা আর্কাইভাল উপাদান।
ইয়াসমিন মুশতারী জানান, সংগীতসাধনা, পরিবেশনা, প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন নতুন গানের রেকর্ডিং নিয়েই তাঁর যত ব্যস্ততা। এত ব্যস্ততার ভেতরে নিজের বিষয়ে ভাবার সময় পান খুব কম। তবুও দীর্ঘ দিন ধরে ভাবছিলেন, নিজের কর্ম ও অর্জনগুলোকে সংরক্ষণ করার কথা।
ইয়াসমিন মুশতারী বলেন, ‘আমার অধিকাংশ কর্ম ও অর্জনের হার্ডকপি সংরক্ষণ করার পরও অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি লক্ষ্য করলাম, আজকাল ইন্টারনেটে নামের বানান থেকে শুরু করে প্রচুর ভুল তথ্য থাকে। যা বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে। ভুল তথ্যের কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু নিজস্ব ওয়েব প্ল্যাটফর্মে যখন সঠিকভাবে সকল তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা থাকে, তখন ভুল তথ্য প্রচারের কোনো সুযোগ থাকে না।’
ডিজিটাল আর্কাইভ অব ইয়াসমিন মুশতারীর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ভার্সডসফট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সংগীতশিল্পী ফাহিম ফয়সাল বলেন, ‘আমাদের অধিকাংশ শিল্পী বা মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের নিজস্ব কোনো ওয়েব প্ল্যাটফর্ম নেই। অথচ এটি এখন যুগের ডিমান্ড। সে চিন্তা থেকেই আমি ডিজিটাল আর্কাইভের কনসেপ্টটি নিয়ে কাজ শুরু করি।’
ইয়াসমিন মুশতারী উপমহাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় নজরুলসংগীতশিল্পী হিসেবে খ্যাত। পাশাপাশি তিনি রাগাশ্রয়ী গান ও গজল পরিবেশন করেন। জন্মদিনে ডিজিটাল আর্কাইভ চালুর মধ্য দিয়ে তিনি নিজের সংগীতভুবনকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও সহজলভ্য করলেন।