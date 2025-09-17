নতুন করে ফিরছেন জেনস সুমন

প্রায় ১৬ বছর পর গানে ফিরেছেন ‘একটা চাদর হবে’খ্যাত সংগীতশিল্পী জেনস সুমন। বিরতি কাটিয়ে গত বছর প্রকাশ পায় শিল্পীর ‘আসমান জমিন’ গানটি। এর পর থেকে নিয়মিত গান প্রকাশ করছেন তিনি। জেনস সুমন জানান, লম্বা বিরতি শেষে নতুন করে শূন্য থেকে শুরু করেছেন তিনি।
বিরতি থেকে ফেরার পর সুমনের গানগুলো নিয়ে সম্প্রতি জি সিরিজ ইউটিউবে প্রকাশ করেছে অডিও জুকবক্স। ‘আসমান জমিন’, ‘যদি ভাবো তুমি’, ‘সুস্মিতা’সহ সাতটি গান দিয়ে সাজানো হয়েছে সুমনের গান শিরোনামের এই জুকবক্স। জেনস সুমন জানালেন, জি সিরিজ থেকে এই সময়ে প্রকাশিত নতুন পাঁচটি গানের সঙ্গে পুরোনো দুটি গান যোগ করে প্রকাশ পেয়েছে এই অডিও জুকবক্স।
জেনস সুমন বলেন, ‘আগে অ্যালবাম প্রকাশ হতো। সেখানে একসঙ্গে ১০ থেকে ১২টি গান থাকত। এখন গান প্রকাশ পায় একটি করে। গানগুলো খুঁজে বের করে শোনা কঠিন মনে হয়। এই বিষয়টি চিন্তা করে এই ব্যবস্থা নেওয়া।’
অডিও জুকবক্সের পর ভিডিও জুকবক্সের পরিকল্পনা করছেন জেনস সুমন। আগামী মাসে গীতিকার গোলাম মোর্শেদের গান জানালা ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিও জুকবক্স প্রকাশের পরিকল্পনা আছে বলে জানালেন সুমন। ইতিমধ্যে সেখানে তিনটি গান প্রকাশ হয়েছে। নতুন আরেকটি গান যুক্ত করে ভিডিও জুকবক্স প্রকাশিত হবে।
গানের জগতে ফেরা প্রসঙ্গে জেনস সুমন বলেন, ‘এটা আমার কাছে পুনর্জন্মের মতো। নতুন করে প্রাণ পেলে যে অনুভূতি হয়, সে রকম আরকি। নিজেকে নতুন শিল্পী মনে হচ্ছে। নতুন এই সংগীতযাত্রায় যা যা করা প্রয়োজন মনে হচ্ছে, চেষ্টা করছি তা করতে।’
ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংসে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে চান সুমন। তিনি বলেন, ‘আমরা যেহেতু নব্বইয়ের দশকের শিল্পী, তাই গানের মধ্যে সেই সময়ের একটা ফিল থাকে। এরপরেও চেষ্টা করছি নতুন প্রজন্মের শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী গান করার। তাই নতুন প্রজন্মের সংগীত পরিচালকদের সঙ্গে কোলাবরেশন করছি। তরুণ শ্রোতাদের কথা মাথায় রেখে টেকনো, আরএনবি, হিপহপ ঘরানার গানের পরিকল্পনা করছি। এরই মধ্যে চারটি গান তৈরি হয়েছে। দুটি গান প্রকাশ পাবে জি সিরিজ থেকে, অন্য দুটি গান আসবে গান জানালা থেকে।’