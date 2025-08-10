জুঁইয়ের কণ্ঠে ছয় ফোক গান

ইসরাত জাহান জুঁই এই প্রজন্মের জনপ্রিয় ফোকশিল্পী। ইতিমধ্যেই তাঁর নিজের ইউটিউব চ্যানেল ‘ইসরাত জাহান জুঁই’-এ প্রকাশ করেছেন নিজের গাওয়া বেশ কিছু গান। সম্প্রতি তিনি প্রকাশ করলেন নিজের কণ্ঠের ছয়টি প্রচলিত ফোক গান। গানগুলো হচ্ছে ‘তোমরা আমায় কী বুঝাইবা’, ‘কেন হলো দেখারে’, ‘কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে’, ‘প্রাণের জ্বালা’, ‘ভালোবাসা এমন কেন’ এবং ‘ওরে চিকন কালা’।
প্রকাশিত ছয় গান নিয়ে জুঁই বলেন, ‘আমি মূলত ফোক গানের শিল্পী। সব সময় ফোক গান গাই। মা, মাটি আর দেশের গান গাইতেই আমার বেশি ভালো লাগে। এরই মধ্যে ইউটিউব চ্যানেলে আমার কণ্ঠের ছয়টি প্রচলিত ফোক গান প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের পর থেকে বেশ সাড়া পাচ্ছি। এখনো যে ফোক গানের প্রতি মানুষের আগ্রহ আছে, ভালো লাগা আছে—এটা আমাকে ভীষণ আনন্দ দেয়।’
জুঁইয়ের গাওয়া প্রথম প্রকাশিত মৌলিক গান ছিল ‘তুমি বুঝলা না’। তাঁর গাওয়া আরও কিছু গান হলো ‘মিরপুর এক্সপ্রেস’, ‘শেষ পাখি’, ‘দুষ্টু মেয়ে’, ‘ষোলোকলা’, ‘মরার কোকিলে’, ‘ভাগ্যে ছিলি না’, ‘বন্ধু বড় মায়া লাগাইছে’, ‘প্রেমের হাওয়া’, ‘তুমি কারে পাইয়া সুখী’, ‘পিরিত মধুর যন্ত্রণা’ ইত্যাদি। তাঁর করা কাভার গানের মধ্যে আলোচিত ‘তোমরা কইওগো বুঝাইয়া’, ‘জীবন মানে যন্ত্রণা’, ‘বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না’ ইত্যাদি। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ২ শতাধিক গান করেছেন জুঁই। তিনি ঢাকার সরকারি সংগীত কলেজে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে সংগীত বিষয়ে অনার্স সম্পন্ন করেছেন। এখন একই বিষয়ে মাস্টার্স করছেন।