আইয়ুব বাচ্চুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ‘চলো বদলে যাই’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের রক সংগীতকে যাঁরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম আইয়ুব বাচ্চু। উপমহাদেশের অন্যতম সেরা গিটারিস্ট বলা হতো তাঁকে। আজ প্রয়াত এই ব্যান্ড তারকার ৬৪তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশন।

আইয়ুব বাচ্চুর পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এলআরবি ব্যান্ডের সদস্যরাসহ শিল্পীর দীর্ঘদিনের ক্যারিয়ারের সহকর্মীরা। ‘আইয়ুব বাচ্চু সেলিব্রেটিং লাইফ, লিগেসি অ্যান্ড চলো বদলে যাই’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করবেন গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গী, সুরকার ফোয়াদ নাসের বাবু, সংগীতশিল্পী নকীব খান, পার্থ বড়ুয়া, বাপ্পা মজুমদারসহ অনেকে।

আলোচনার পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে আইয়ুব বাচ্চুর গান গেয়ে শোনাবেন এই প্রজন্মের সংগীতশিল্পীরা। অনুষ্ঠানে আইয়ুব বাচ্চুর অপ্রকাশিত গান প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

বেঁচে থাকা অবস্থায় নিয়মিত নতুন গান রেকর্ড করতেন আইয়ুব বাচ্চু। শেষের দিকে নানা কারণে বেশ কিছু গান প্রকাশ করে যেতে পারেননি তিনি। এ ছাড়া কিছু গানের সুর করা আছে, রেকর্ডিং বাকি, কিছু গানের মিক্সিং বাকি। সেই অপ্রকাশিত গানগুলো নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছে আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশন। গত বছর এই ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ পায় আইয়ুব বাচ্চুর ‘ইনবক্স’ শিরোনামের গানটি। লিখেছেন নিয়াজ আহমেদ অংশু।

১৯৬২ সালের ১৬ আগস্ট চট্টগ্রাম শহরে জন্ম আইয়ুব বাচ্চুর। কলেজজীবনে ‘আগলি বয়েজ’ নামের ব্যান্ড গঠনের মাধ্যমে সংগীতজগতে যাত্রা শুরু করেন আইয়ুব বাচ্চু। ১৯৭৭ সালে যোগ দেন ফিলিংস (বর্তমানে নগর বাউল) ব্যান্ডে। এই ব্যান্ডে ছিলেন ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। এরপর যোগ দেন সোলসে। সোলসের অনেক গান সমৃদ্ধ হয়েছে আইয়ুব বাচ্চুর গিটারবাদনে। সোলসের সঙ্গে তিনি ছিলেন ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিলে নিজের ব্যান্ড গড়েন আইয়ুব বাচ্চু। নাম দিয়েছিলেন লিটল রিভার ব্যান্ড। এই ব্যান্ডই পরে লাভ রান্‌স ব্লাইন্ড বা এলআরবি নামে পরিচিতি লাভ করে। ২০১৮ সালের ১৮ অক্টোবর প্রয়াত হন আইয়ুব বাচ্চু।

